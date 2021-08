Bărbatul, în vârstă de 39 de ani, care mergea cu trotineta pe carosabil, s-a dezechilibrat și a căzut fiind lovit în plin de un autoturism care mergea regulamentar. Pe numele său, Răzvan Mihai Guțu, acesta realiza un vlog împreună cu Nicos de la Puterea Dragostei și cu tatăl acestuia, Giovani, fost component al trupei ELGI, una dintre formațiile de succes ale anilor ’90., scrie Gândul.

Bafto era un personaj popular în cartierul Berceni, pasionat la rândul său, de motoare. El a apărut și în mai multe vlog-uri realizate de Nicos, și de tatăl acestuia, Giovani. În înregistrări, Bafto se prezenta drept un drept un tânăr cunoscut de poliția din sectorul 4, al cărui punct forte este să stea liniștit și să bea o bere din aia „periculoasă, calificată”.

„Era o persoană vulcanică, dar n-am auzit să fi făcut un rău cuiva. În caz contrar, dacă ar fi făcut, poliția se sesiza. Era cumințel, se plimbă cu trotinetă prin parc, stătea cu pisica afară, cu mine și tată la bloc. Îl cunoaște multă lume pentru că am făcut ceva clipuri cu el, era o fire foarte amuzantă. Spre exemplu, am un clip pe Youtube când eu și el i-am făcut o farsă tatălui meu și i-am decorat toată mașînă și am strâns foarte multe vizualizări. Mai am clipuri pe Tiktok cu 5-6 mii de vizualizări. Îi plăcea să facă lumea să radă”, a povestit Nicos într-o emisiune online, moderată de Cornelia Ionescu.

Farsa pusă la cale de Nicos și Bafto

Cei doi au pus la cale o farsă pentru tatăl lui Nicos, Giovani. Ei i-au „decorat” mașina, acoperind-o cu hârtie igienică, spumă de ras, confeti și ouă sparte.

Totul a fost filmat, inclusive reacția lui Giovani în momentul în care și-a găsit mașina decorată astfel, de cei doi. El le-a cerut să o curețe de urgență, iar la final, l-a băgat pe Bafto în porbagaj ca răzbunare, în spirit de glumă.

Mort în urma unui incident în trafic

Răzvan Mihai Guțu a murit miercuri seară, în urma unui incident în trafic cu un motocilist în vârstă de 52 de ani. În jurul orei 18.30, Guțu, care cicula cu o trotinetă electrică, ar fi lovit din spate motocicleta condusă de Laurențiu Mitici Trică, cunosuct drept Americanul. Acesta s-a enervat și, după ce l-a depășit, l-a așteptat pe Guțu la intersecția de la Vitan Bârsesti. El s-a dat jos de pe motocicletă, a intrat în intersecție și a aruncat cu casca în bărbatul aflat pe trotinetă. Acesta s-a dezechilibrat și a intrat sub roțile unui autoturism.

Motociclistul a fost acuzat de omor și arestat preventiv.

El era instructor moto, angajat al unei școli de profil și mai este judecat pentru o ucidere din culpă, după ce a omorât un biciclust, pe care l-a lovit cu 119 km/h.