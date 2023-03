Ekaterina, cea mai înaltă rusoaică din lume. A intrat în Cartea Recordurilor la două categorii

Rusoaica s-a născut în Penza și are 35 de ani. A avut o carieră de succes ca jucătoare de buchet și a reușit să ia cu naționala feminină a Rusiei, chiar și un titlu european în 2007. În 2014 însă, s-a lăsat de sport și a intrat în modelling, acolo unde este considerată cel mai înalt model profesionist din întreaga lume.

Tânără a intrat în cartea recordurilor cu înălțimea sa

Tânăra a devenit celebră, după ce a intrat în Cartea Recordurilor la două capitole. Ea poartă acum titlul de femeia cu cele mai lungi picioare, care au o înălțime de 1,33 metri, dar a obținut și titlul pentru fotomodelul cu cea mai mare înălțime.

Înălțimea sa puțin trecută de doi metri i-a adus faima în Rusia, fiind încoronată cu titlul de cea mai înaltă rusoaică nativă.

Cu toate că înălțimea i-a adus succesul pe plan profesional, tânăra a dezvăluit că nu este întotdeauna ușor să fii așa de înalt. Cel mai greu este să-și aleagă încălțăminte, deoarece poartă mărimea 47. Cu toate acestea, tânăra este mândră de felul în care arată.

Preferă să fie înaltă, decât să aibă picioare scurte. „Dacă ar fi să aleg între posibilitatea de a avea picioare lungi sau scurte, aş alege să am picioare lungi”, spunea rusoaica într-un interviu.

Nici în relațiile de cuplu nu a avut prea mare succes. În timp ce unii sunt uimiți de înălțimea pe care o are Ekaterina, alții sunt de-a dreptul speriați de asta și spun că este mult prea înaltă.

Deși s-ar crede că s-a dezvoltat așa de tare datorită baschetului, se pare că înălțimea a moștenit-o de la părinții ei, care sunt la fel de înalți.

„Când am luat-o de la maternitate, am observat că are picioarele extrem de lungi, ca şi ale noastre. Eu am o înălţime de 1,98 metri, iar soţia mea – 1,88”, a dezvăluit tatăl Ekaterinei, potrivit Cancan.