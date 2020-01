Ministerul Tineretului și Sportului a împărțit, la începutul săptămânii, banii alocați celor 63 de federații naționale care sunt eligibile și au dreptul să primească fonduri de la bugetul de stat. Sumele au stârnit deja nemulțumiri, într-un an foarte important, în care la Tokyo se vor desfășura Jocurile Olimpice de Vară. La total au ieșit mai puțini bani decât în 2019: 132.200.000 față de 132.267.000. Dar, în luna septembrie, se vor mai redirecționa fondurile strânse din taxa pe alcool și tutun.

„Bugetul iniţial este de 132.200.000 de lei din care am reţinut 10%, conform legii finanţelor publice, până la rectificarea bugetară. Iar aceşti bani vor fi alocaţi ulterior. În plus, am reuşit să readucem sportului banii rezultaţi din taxele pe alcool şi tutun, care vor completa din luna septembrie bugetul existent”, a afirmat ministrul Ionuț Stroe.

Federației Române de Canotaj i-a fost distribută suma cea mai mare, 10.000.000 de lei, dar cu 300.000 de lei mai puțin decât în 2019, așa că președintele Elisabeta Lipă a anunțat că nu-și mai asumă câștigarea de medalii la JO.

La polul opus, cel al federațiilor care primesc sume nesemnificative, există organizații „tăcute”, despre care puțini români știu că exsită și că au un domeniu de activitate. Sporturi nou-apărute, care nu au intrat în zona olimpică și care sunt practicate doar din pasiune, de către o minoritate.

În topul ierarhiei banilor primiți se găsesc federațiile de Aeronautică, Bowling, Chanbara, Cricket, Darts, Pangration athlima, Powerlifting, Radioamatorism, Scrabble și Squash, toate cu câte 100.000 de lei. Dacă Bowling, Darts sau Squash sunt sporturi practicate de amatori în diverse cluburi, celelalte rămân o necunoscută. Federația Română de Aeronautică este arondată la organismul internațional, o autoritate în domeniul sporturilor cu echipaj uman, de la baloane până la nave spațiale, dar și cele fără echipaj uman ca aeromodele și aeronave fără pilot.

Chanbara este un sport bazat pe luptele cu sabia, de genul celor „samurari”. Cricket-ul, inexistent în România, face furori în India, Pakistan și multe alte țări care au fost colonii britanice. Joc de echipă, asemănător baseball-ului, datează din secolul al XVI-lea.

Pangration athlima a fost introdus la Jocurile Olimpice grecești în anul 648. îHr. Un sport de contact, în care se folosesc tehnici de box și wrestling. Powerlifting seamnă până la un punct cu halterele, iar sportivii încearcă ridicarea unei greutăți în trei stiluri diferite: genuflexiune, împins din culcat și îndreptări.

Definiția cea mai simplă a radioamatorismului este practicarea radiocomunicațiilor prin posturi de emisie-recepție proprii, fără scopuri comerciale”. Și aici există o federație care se subordonează Ministerului Tineretului și Sportului și este finanțată de bani publici.

