Efectul sancţiunilor occidentale. Încă un miliardar rus, al şaselea la număr, a renunţat la cetăţenia rusă

Cum a ajuns Makarov om de afaceri cipriot

Astfel, Makarov este considerat acum un om de afaceri cipriot, care ocupă locul cinci în lista celor mai bogaţi oameni din Cipru. Miliardarul rus a primit cetățenia cipriotă în 2012, în schimbul investițiilor. Omul de afaceri însuși trăiește în ultimii ani între Cipru, SUA și Italia. După începerea războiului de către Rusia în Ucraina, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă au impus sancțiuni împotriva lui Igor Makarov.

Poziţia lui Makarov în topuri

Potrivit Forbes, miliardarul rus deține o avere de 2, 2 miliarde de dolari şi ocupă locul 1368 în lista celor mai bogaţi oameni din lume, şi locul 57 în clasamentul celor mai bogaţi ruşi. Acesta s-a lansat în afaceri în 1990, când a fondat Compania Itera şi a ajuns bogat după ce a revândut gazul turkmen. În 2013, Makarov și-a vândut participația la Rosneft pentru 2, 9 miliarde de dolari, primind 1, 8 miliarde de dolari.

Cine sunt miliardarii ruşi care au renunţat la cetăţenie după începerea războiului în Ucraina

Igor Makarov este al șaselea miliardar rus care renunţă la cetăţenia ţării sale şi la paşaportul rusesc după declanşarea invaziei în Ucraina. Înainte de Makarov, acest lucru a fost făcut de fondatorul companiei de investiții Freedom Finance. Timur Turlov, fondatorul grupului de fonduri DST Global și fostul coproprietar al grupului Mail.Ru ,Iuri Milner, fondatorul Revolut, Nikolai Storonski, fondatorul Troika Dialog, Ruben Vardanian, și fondatorul Tinkoff Bank, Oleg Tinkov.

Ultimul a făcut declaraţii publice împotriva preşedintelui Vladimir Putin şi a politicii sale. „Familia mea și cu mine am părăsit Rusia pentru totdeauna în 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia. Iar în această vară am finalizat oficial procesul de renunțare la cetățenia rusă. Am decis să renunț la cetățenia rusă. Nu pot și nu vreau să fiu asociat cu o țară fascistă care a început un război cu un vecin pașnic”, şi-a justificat gestul Tinkov. El a menționat că urăște „Rusia lui Putin”, dar îi iubește pe toți rușii care „se opun fără echivoc acestui război nebun”.