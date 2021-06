15 iunie

Efectul Diderot. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 15 iunie s-au născut: Eduard Grieg, Claude Brasseuer, Jim Belushi, Xaviera Hollander, Iuri Andropov, Alberto Sordi, Demis Roussos, Johnny Hallyday, Ion Antonescu, Savel Stiopul, Dan Culcer, I.M.Sadoveanu, Matei Călinescu.

Pe 15 iunie sunt Sfinţii: Proorocul Amos, Isihie, Ieronim şi Augustin. Nimic în „Kalendar”!

Pe 15 iunie îl pomenim pe Mareşalul Ion Victor Antonescu, care a fost un exemplu tipic de Geamăn inteligent şi expansiv. El a eşuat în stabilirea unei legături cu tânărul Scorpion, Regele Mihai, o legătură, poate, chiar de tipul celei stabilite între generalul Franco şi Juan Carlos, în Spania. Şi situaţia geo-politică era diferită, dar legătura a eşuat lamentabil şi din cauza unei incompatibilităţi drastice astrologice. Niciodată, Gemenii nu s-au înţeles bine cu Scorpionii!

Dar din punctul meu de vedere Mareșalul Antonescu nu a luat în calcul exemplul Finlandei, punând vanitatea proprie înaintea intereselor țării. O să mai discutăm altă dată, poate da, poate nu. În orice caz cineva trebuie să îndrepte prostia teribilă din Wikipedia la articolul despre Ion Antonescu, poate Academia.

Dar despre altceva doream să vă povestesc. Despre Efectul Diderot.

Denis Diderot a fost un mare filosof și erudit francez care a trăit în secolul XVIII. El a fost autorul principal al primei Enciclopedii. Până în anul 1765, când avea 52 de ani, ilustrul francez a trăit în sărăcie. În acel an, fata lui, Louise, urma să se căsătorească și filosoful nu avea bani ca să îi alcătuiască tradiționala, pe atunci, zestre. Ecaterina cea Mare, împărăteasa Rusiei a fost informată de către spionii ei din Franța de necazurile primului enciclopedist. Așa că Ecaterina, așa se făcea pe atunci, cei bogați și puternici ajutau pe intelectualii de marcă, se oferă să cumpere biblioteca francezului, la imensa sumă, pentru vremurile acelea, de o mie de lire sterline. Nu se poate face o echivalență, pentru că valoarea de cumpărare a lirei sterline din secolul XVIII era mult mai mare decât echivalentul financiar de astăzi de cincizeci de dolari. Ce faci cu 50 de dolari astăzi? Mai nimic… În schimb cu o liră sterlină din secolul XVIII trăiai o lună! Să ne amintim că pe atunci lira britanică era așa de mare că avea 3 (trei) subdiviziuni: 4 farthings = 1 penny, 12 pence = 1 shilling, 20 shillings = 1 sterling pound! Ca și leul românesc de aur, mare ca roata carului, care avea ca subdiviziuni banul și paraua. Timpuri trecute…

Bun, Denis Diderot se trezește bogat. Îi face zestrea fetei și o mărită cu o nuntă de poveste. Tinerii căsătoriți pleacă în voiajul de nuntă, care pe atunci putea să dureze și mai multe luni de zile. Rămas singur în casa mare și săracă Diderot se uită în oglinda venețiană, o moștenire de la mama sa. Ce redingotă ponosită, ce culoare nesuferită, cum a putut să se ducă la nuntă așa? Și francezul își cumpără o îmbrăcăminte luxoasă din mătase de China. O frumusețe, după cum este imortalizat în tabloul pictat de Louis-Michel van Loo în anul 1767, în fotografia dint titlu, drepturile fiind ale celor în cauză.

După ce a cumpărat redingota cea frumoasă, totul s-a precipitat. Dideot constată că veșmântul său luxos nu se potrivește cu camera sa de lucru. Așa, că, cumpără două covoare persane și un birou nou, din lemn scump african. Dar camera de lucru era în contrast cu sărăcia celorlalte camere. Așa că francezul cel inteligent, dar imprudent, începe să cumpere. Și cumpără, cumpără, cumpără – covoare, mobile, draperii, biblioteci, cărți, tacâmuri de argint și veselă de porțelan englezesc, statui și o mie de bibelouri.

Brusc, în mijlocul atâtor obiecte noi și scumpe Denis Diderot se trezește și se minunează cum a cumpărat atâtea obiecte care nu-i trebuiau!

Gânditor, se așează la noul și luxosul lui birou, pe un scaun din piele de Cordoba și notează cu un toc, cu o peniță de argint ascuțită și tăiată de cel mai bun caligraf din Paris: Efectul Diderot afirmă că achiziționarea unui nou obiect poate duce la crearea unei spirale a consumului, prin cumpărarea mereu și în continuare a mai multor bunuri.

De câte ori, dragi prieteni, nu am fost victimele efectului Diderot, dar nu știam cum se cheamă, așa este? Ca burghezul gentilom al lui Moliere care a realizat că toată viața vorbise în proză. Frumoasă doamnă, de câte ori nu ați cumpărat o geantă, să zicem. După aceea a trebuit să cumpărați pantofi asortați, ba până la urmă ați cumpărat și o rochie care să se potrivească. Și bijuterii pe măsură, vă mai amintiți? Efectul Diderot! Onorabile domn, ați cumpărat o mașină nouă. Bravo! Dar, după aceea ați cumpărat huse care se potriveau, capace de roți, ba ați construit și un nou garaj! Efectul Diderot!

Umanitatea are tendința să consume din ce în ce mai mult, fără o motivație precisă. Consumul satisface resorturi psihice nebuloase care privesc securitatea personală, sau frustrările. Tendința naturală a majorității oamenilor este să adune, să strângă, să acumuleze obiecte. Extremul duce la ”hoarders”, o acumulare, poate, patologică, de obiecte.

Profesoara de sociologie comparată, Juliet Schor, de la Boston College, are niște sfaturi pentru domniile voastre, cum să evităm efectul Diderot și să nu ne umplem casa cu obiecte, care dintre ele, multe, nu ne trebuie. La care am adăugat și eu, sfaturile mele, adaptându-le și comentându-le pe cele ale cadrului universitar.

Cumpără ceva, renunță la ceva. De exemplu, dacă îți cumperi un nou televizor, renunță la cel vechi, vinde-l, sau fă-l cadou.

Diminuează riscul de expunere. Dacă nu știi de un obiect, nu-l cumperi, așa este? Evită reclamele, cataloagele și mai tot ce ți se trimite de unul și de altul în email, sau pe Facebook. Când ai nevoie de ceva, atunci cauți oferte și reclame. Fii tu inițiatorul, nu te lăsa sedus de ceea ce vrea altul să-ți vândă, nu este prima ta opțiune să te iei după altul.

Nu tot ce este nou este și mai bun. Evident! Efectul Diderot se bazează pe sensibilitatea vulnerabilă a mulțimii la nou – ia neamule, că este nou! De obicei nu-ți trebuie, sau este ceva vechi într-un ambalaj nou.

Fii propriul tău CEO. Planifică cheltuielile și achizițiile. Impune-ți limite și termene.

Perioade fără achiziții. Impune-ți perioade, zile, mai multe zile, poate chiar o săptămână, în care să nu cumperi decât strictul necesar. Dar, strictul necesar! Mâncare, apă, mâncare pentru cățel și pisică. Atât!

Amână achiziționarea prin upgradere. Vrei să cumperi un Duster? Poți să upgradezi la o VW! Chiar vrei un VW? Poți să upgradezi la un Mercedes! Vrei un Mercedes? Poți să upgradezi la un Bentley. Vrei un Bentley? Upgradează la un Tesla electric! A, nu ai prize de încărcare, supracharge? Ce ar fi dacă ai rămâne la vechiul tău Cielo, repară-l un pic și nu mai upgrada atâta?

Mai sunt câteva sfaturi, dar nu le-ați înțelege sunt numai pentru americani, chestii cu copiii și implicarea socială.

V-am pomenit de efectul Diderot pentru că m-am apucat să fac ordine și curățenie în pivniță, pod și magazie, ordinea de solstițiu. Ajutat de starețul Cristian, care și-a luat un concediu de la lavra lui și a venit ca să mă scoată din depresie. Nici nu știți câte ambalaje și lucruri de prisos am găsit. Efectul Diderot! Poate v-am fost de folos, poate v-am amuzat. Este foarte bine. În cuvintele lui Diderot: ”Exemplul meu trebuie să fie o lecție. Sărăcia este comodă și are libertățile ei, așa cum bogăția are obligațiile și limitările ei.” În cuvintele mele și ale lui Scarlett O’Hara: mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 15 iunie 2021

BERBEC Atenţie la vremea capricioasă, îmbracă-te corespunzător şi bea apă de calitate, cât îţi trebuie. Moderaţie în relaţiile cu semnele de apă. O dimineaţă dinamică, cu multe convorbiri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general, sterile. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Simţi un oarecare grad de exaltare din cauza influenţei puterilor verii şi trebuie să dai curs impulsului.

TAUR Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile de vară ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Continuă cu tenacitate şi voinţă pe drumul ales de tine. Astăzi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi să le faci pe toate, dar oricum, eşti aproape de o soluţie pentru o problema presanta, în care ai nevoie de ceva bani. Ştiai sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine, unele, mai complicate, chiar pe săptămâna viitoare – ceea ce poţi lăsa! Şi peste o săptămână este tot marți, trei ceasuri rele.

GEMENI Este o perioadă perfectă ca să începi concediul de vară. Poţi face mici schimbări de program, dar fără implicări majore. Ai impresia că poţi primi ajutorul solicitat de la rude şi prieteni! Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie. Oferă-ţi pauze, mai ales pentru ochi, dacă lucrezi mult la computer şi nu ezita să stai în aer liber, curat, la sfârşitul programului.

RAC Astăzi, o veste bună, sau o surpriză plăcută din partea celor din jurul tău. Transforma îndărătnicia ta zodiacală în tenacitate şi termină proiectele pe care le-ai început. Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nicio problemă, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “Necinstit nu este cel care este sărac ci cel care cere prea mult” – spunea Nastratin Hogea, mucalitul înţelept cât o bibliotecă şi hâtru cât Păcală!

LEU Eşti în postura plăcută nativilor să conducă şi să dea ordine. Ziua este favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, numai după ce reconfirmi înţelegerile trecute. Lumea uită! Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea ta majoră este să menţii status quo – poate este vorba de o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba!

FECIOARĂ Trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Bea suficientă apă. Cea mai bună atitudine este concentrarea pe ceea ce trebuie să faci astăzi! Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii, sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii!

BALANŢĂ Poţi argumenta, dialoga, cu uşurinţă şi te poţi face înţeles repede, aceasta în prima parte a zilei. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Totul se rezolvă cu bine! Câştiguri mici dar suficiente – împărţite cu membrii familiei sau cu prietenii. Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profita şi realizeaza ceva material, finalizeaza un proiect. O mică supărare dar pe total perioadă rezultatul iţi este favorabil. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă. Stai puţin, fumează o ţigare (obicei prost, dar haide…) la o cafea bună şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine…

SCORPION Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de foc. Afacerile personale pe termen lung sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături, limitează cheltuielile la strictul necesar! Succese aproape neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Poate este vorba de recunoaşterea unor eforturi trecute. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, semn de foc, probabil Leu, Berbec sau Săgetător, te poate ajuta. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste.

SĂGETĂTOR Zi bună pentru activităţile care cer dexteritate, îndemânare. Trebuie să dai dovadă de calm, iscusință şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile în domeniul sentimental. O serie de evenimente te pot obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri pot face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţi rezultatul dorit. Invata sa te relaxezi sa te odihnesti, să-ţi „încarci bateriile”. Inconjoara-te de lucruri frumoase si de oameni placuti. Confortul spiritual este cheia succesului tau.

CAPRICORN Îţi revine zâmbetul, daca eşti cumpătat şi faci provizii de răbdare. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Din nou ai ceva dificil de rezolvat, dar numai dimineaţa! Dragostea este bine aspectata. Schimbări în bine, la serviciu, acasă, în dragoste. O veste, in a doua parte a intervalului, iti face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale celor dragi din jurul tău. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Mercur, încă retrograd, iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia ta să fie justă.

VĂRSĂTOR Domeniul emoţional este bine aspectat. Cu mai mult pragmatism şi mai puţine iluzii poţi să te simţi chiar foarte bine. Frecventează pe cei din jurul tău care te fac să te simţi confortabil. Foloseste cu isteţime resursele pe care le ai. Se apropie un examen, un termen, un prag, si vei avea nevoie de toate resursele tale. Te simti mai tot timpul obosit si stresat. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri naturale din fructe la care se pot adăuga ceiuri din plante româneşti, te pot ajuta să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută.

PEŞTI Ziua de astăzi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu colegii de serviciu, de muncă. O veste pare că te interesează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Lucruri aproape fără importanta, detalii cotidiene iti pot arata ca esti un norocos si un rasfatat al cursei vietii. Totuşi, e un mare haos pe cerul horoscopului tau. Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrazneste si vei reusi! Sănătatea, exceptand durerile de spate şi de picioare, este bună. Cam uiţi unele lucruri, dar asta nu se pune, pentru ca eşti sub tensiune!