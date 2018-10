Efectele temperaturilor ridicate din octombrie. Incendiu la vagoane încărcate cu cărbune, la Constanța

Pompierii Detașamentului Medgidia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mai multe vagoane încărcate cu cărbune din componența unui tren de marfă staționat în gara Dorobanțu din județul Constanța. Circulația feroviară nu este afectată, cauzele incendiului fiind autoaprinderea cărbunelui din cauza temperaturilor ridicate din aer.





Cel puțin cinci vagoane cu cărbune din componența unui tren de marfă care plecase din portul Constanța sunt afectate de un incendiu care se manifestă cu degajare de fum, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Dobrogea, Anca Chiriță. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Medgidia cu două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor SMURD B. După ce trenul a fost scos de sub tensiune, incendiul a fost localizat, nefiind probleme deosebite.

Circulația feroviară nu a fost afectată, vagoanele au fost scoase din componența trenului, iar celelalte vagoane sunt ținute și ele sub supraveghere pentru a nu izbucni un alt incendiu. Potrivit specialiștilor CFR incendiul nu a fost generat de o eroare umană ci din cauza temperaturilor ridicate, la Constanța înregistrându-se astăzi 25 de grade Celsius în aer. La asemenea temperaturi cărbunele se autoaprinde. “Incendiul din fiecare vagon are aceași cauză, temperatura ridicată și specificul încărcăturii. Asemenea fenomene apar în perioadele calde, nu pot fi ținute sub control”, a declarat, pentru EVZ, un inspector CFR.

