După ce a afirmat, recent, că în situaţia dezastruoasă în care se află învăţământul românesc, nu are ce să facă cu 5-6% din PIB, ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a analizat câteva situaţii care există în învăţămănt.

Referitor la scandalul de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, unde inspectoarea şefă a spus că părăsește funcția, apoi a revenit și a zis că a fost demisă, Monica Anisie a afirmat că aceasta nu avea de unde să demisioneze fiind vorba de o detașare pe post.

„În legătură cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, doamna inspector școlar general era delegată pe funcția respectivă, era detașată în interesul învățământului, având în vedere că de pe postul respectiv, la momentul în care a fost numit secretar de stat domnul Florin Lixandru se vacantase postul, dar dumnealui avea deja contract de management cu ministrul Educației de atunci. Prin urmare, fiind vorba de o detașare pe post, doamnei i-a încetat detașarea și revine pe postul pe care dumneaei are concurs. Și anume, este inspector de management instituțional pentru sectorul 3.

Deci, dumneai a fost doar detașată și acum revine pe postul de inspector. În această perioadă, în care inspectoratul trebuie să fie funcțional, a primit delegare doamna inspector general adjunct. Adică am luat un inspector din inspectoratul școlar și i-am delegat atribuțiile de inspector școlar general. Deci la momentul acesta s-a încheiat o etapă. Sunt susținătoarea realizării concursurilor pentru inspectori sau directori. În 2016, cum bine se știe, am declanșat acest proces și îmi doresc ca și acum să realizăm în acelașți mod numirile pe funcțiile de inspector și directori, adică prin contract de management în urma unui concurs, a spus ministrul Educaţiei

Despre examenele de evaluare, Anisie a spus că există deja în parlament o inițiativă legislativă de modificare a legii.

„Anul acesta școlar toată lumea cunoaște cum se dau examenele, și structura subiectelor, au fost puse deja modelele pe site-ul Ministerului Educației, al Centrului de Evaluare și Examinare, deci există structura deja formulată. Nu se schimbă nimic anul acesta referitor la examene anul acesta 2019-2020, ca să fie foarte clar. În ceea ce privește elevii care se află acum în clasa a VII-a, conform legii actuale, aceștia ar trebui să dea examenul după o altă structură. După cum cred că multă lume știe există deja în parlament o inițiativă legislativă de modificare a legii care să îi lase pe copii să-și continue parcursul așa cum l-au început.

Noi nu am exprimat încă un aviz pe legea respectivă, dar ceea ce trebuie să spunem și să recunoaștem, eu vin din sistem și am predat la clasa a VII-a, este că acești copii nu sunt pregătiți pentru a susține o evaluare națională transdisciplinară. Prin urmare, cred că prorograrea termenului aplicării acestui articol din lege este o soluție pentru copiii aceștia care nu au fost pregătiți. Toată lumea spune că acești copii fac din generația de sacrificiu. Nu-mi place să spun așa, dar s-a întâmplat pentru că ei au prins toate schimbările, toate modificările. Și cred că nu este corect față de un copil de clasa a VIII-a ca la anul să dea un examen pentru care nu a fost pregătit. Este o decizie deja luată, însă ea a fost contestată atât în contencios administrativ, cât și la CNCD. Consider că este o măsură discriminatorie. Nu putem obliga așa dintr-o dată, fără să pregătim sistemul, fără să avem un studiu, să vedem ce se întâmplă cu acei copii, de ce ajung să nu ia 5? De ce ajung în clasa VIII și nu reușesc să ia minim 5? Subiectele sunt construite în așa fel încât să poată lua nota 5.

Această măsură o consider discriminatorie și astăzi avem o întâlnire cu colegii din minister pentru a lua o decizie, în sensul în care am putea pentru anul acesta școlar să scoatem această măsură. Să facem un studiu împreună cu Institutul de Științe ale Educației, să vedem care sunt cauzele și care ar fi măsurile pe care am putea să le luăm noi ca Minister al Educației, Inspectoratele Școlare, dar mai ales unitățile de învățământ preuniversitar, acolo unde profesorul trebuie să se preocupe să obțină nota 5”, a mai spus Monica Anisie.

Referitor la examenul de Bacalaureat, Anisie a afirmat că elevii ar trebui să se pregătească mai bine.

„Anul acesta sub nicio formă nu se poate schimba nimic la bacalaureat. În 2016 am mai avut o consultare publică pe tema aceasta. Este prevăzut în lege modul în care se organizează bacalaureatul. Ori pentru a face o modificare pe structura bacalaureatului trebuie să fie o modificare pe lege. Au fost atunci voci care au spus că fie trebuie să scoatem acele competențe sau să le păstrăm dar cu note, a mai fost cândva și cu note, că în felul acesta i-am motiva pe elevi să învețe și să se pregătească mai bine și pentru acele compentențe. Au fost voci care au spus că nu sunt utile pentru elevi, prin urmare să le scoatem.

Numai că există în felul acesta o consultare contradictorie, adică unii spun intr-un fel, alții spun în alt fel. Trebuie până la urmă să iau o decizie. Cred că voi deschide și acest front, pentru că mai este o problemă legată de bacalaureat, pe care mi-au semnalat-o și în emailurile pe care le-am primit de la elevi. Este vorba de acea a treia probă scrisă, la alegere, în funcție de profil pentru liceele tehnologice, pentru liceele vocaționale. Ar trebui să le dăm posibilitatea să-și aleagă una dintre materiile la care ei s-au specializat. Îmi doresc să deschid și acest front pentru anul școlar următor. Nu pentru anul acesta. Anul acesta nu se poate face nicio modificare și nici nu sunt adepta modificărilor din timpul anului școlar pentru că mi-am dorit întotdeauna să conturăm niște decizii pentru viitor, nu în timpul anului școlar să facem lucrul acesta”, a afirmat Anisie potrivit fanatik.ro

Te-ar putea interesa și: