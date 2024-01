Exclusiv. Cum s-a schimbat viața lui Eduard Novak de când nu mai este Ministrul Sportului

Eduard Novak a declarat că și-a găsit alte obiective de când nu mai este Ministrul Sportului și că urmează să participe la a 6-a Paralimpiadă de la Paris. După ce a renunțat la politică, el s-a ocupat de bussines, dar și de echipa lui de ciclism Team Novak.

„Eu mereu am fost omul reinventării și am reușit de fiecare dată să o iau de la început. Mai exact, de fiecare dată când se termină un capitol din viața ta trebuie să găsești urgent un alt obiectiv să te motiveze și să te simți din nou în acțiune. Această strategie de a iesi din crize mi-a folosit. A funcționat și pe plan sentimental și pe plan profesional.

Imediat după plecarea din Bucuresti am mers în cantonament pentru a pregăti Campionatul Mondial de Velodrom. Mă simt iar motivat să particip la a 6-a Paralimpiadă de la Paris anul viitor și mi se pare fascinant ca la 47 de ani încă am motivația necesară să mă pregătesc, să îmi chinui corpul și psihicul. În afara de cariera sportivă mă ocup de bussines și de echipa mea de ciclism Team Novak”, a spus fostul ministru.

Cine i-a vrut răul lui Eduard Novak

Novak a recunoscut că terminarea mandatului de ministru a fost un moment dificil. El a declarat că și-a dorit să schimbe mentalitatea din sportul românesc, dar că nu s-a putut.

„Cel mai dificil moment a fost probabil accidentul de mașină, din cariera de sportiv, iar acum, mai recent, terminarea mandatului de ministru, pe plan profesional. Am dat 110% pentru a aduce niște soluții viabile sportului românesc, pentru a schimba mentalități”, a spus acesta.

Fostul ministru a mai spus că nu a avut conflicte cu nimeni până să între în politică. El a declarat că a atras antipatia celorlalți pentru că și-a dorit să facă reformă și să aducă noi beneficii sportului românesc. Acesta consideră că multe persoane au vrut să-i fure locul și că au fost deranjate de tot ce a făcut pentru sport în doi ani și jumătate.

„Până să intru în politică nu am avut conflict cu nimeni. Însă, desigur, politica este un teritoriu care antrenează multe interese. Azi, din păcate, sportul românesc funcționează încă într-un sistem foarte vechi și s-a politizat la toate nivelurile sale. Și desigur, când vine cineva și dorește să facă reformă, acest lucru nu e chiar binevenit, chiar dacă în timp va fi spre beneficiul sportului românesc.Sincer, mai pe scurt, cine a vrut să îmi facă rău – și nu vreau să dau nume – sunt perosoane slabe, frustrate, care au fost deranjate de tot ceea ce am creat noi în acești doi ani și jumatate. Persoane care au vrut cu disperare să îmi ia locul de Ministru al Sportului”, a mai declarat Novak.

Eduard Novak nu renunță la sport

Fostul ministrul a declarat că va rămâne mereu în preajma sportului prin diferite organizații. El a mai spus că țara noastră are tineri foarte talentați și că merită să beneficieze de condiții decente de pregătire.

„Îmi doresc sa rămân mereu un formator de opinie. Să motivez tinerii, să le vorbesc, să împărtășesc din experiențele mele și desigur să fiu mereu în preajma sportului prin diferite organizații: Federație, Federație Internațională, și, de ce nu, și politic. Cred ca tinerii noștri sunt foarte talentați la sport doar trebuie să ajungem să le oferim niște condiții decente de pregătire și un sistem prin care ei pot să-și atingă visurile. În momentul de față, Strategia Națională pentru Sport este rețeta de succes a sportului românesc pe următorii 10 ani dacă va fi implementată desigur”, a spus fostul ministru.

Novak speră să câștige o medalie la Paralimpiada de la Paris, dar și să își dezvolte afacerile de familie.

„Obiectivul pe termen scurt este Paris 2024 o participare onorantă, dar nu neg că mi-aș dori să obțin o medalie. Ar fi ceva senzațional. În ceea ce privește obiectivele pe termen lung, aș dori sa rămân aproape de sport și să îmi dezvolt afacerile de familie”, a spus el.

Cum arată sărbătorile în familia fostului ministru

Fostul ministru a declarat că își face timp și pentru familie. De sărbători, el va sta acasă cu soția și copiii. Acesta a declarat că nu există Crăciun fără slujba de la biserică, cadouri și cina cu cei dragi.

„Suntem o familie tradițională, catolici care ținem mult la obiceiurile noastre de familie. Cât putem suntem mereu împreună, cu părinții și copiii. Chiar dacă acum copiii sunt mari, așteaptă cadourile în seara de Crăciun și nu facem cadouri pe comandă. Nu există Crăciun fără slujba de la biserica și cina în familie”, a declarat Novak pentru EVZ.

Novak a povestit și cum este ca tată. El a recunoscut că nu a reușit mereu să petreacă timp cu copiii lui, dar că a încercat să le ofere educație prin sport și școală. Acesta consideră că exemplul personal este mai important în educația unui copil.

„Eu, ca tată, am crezut mereu că exemplul personal este cel mai important în educația unui copil. Desigur, fiind sportiv de perfomanță nu am reușit să petrec timpul necesar pe care aș fi dorit să-l petrec cu ei, însă știu că ei sunt mândri de mine și asta mă consolează. Totodată, și ei fac sport, am dorit acest lucru, să primească educație prin sport și școală, nu doar prin școală. Sportul are multe de oferit și îți dezvoltă multe abilități de care ai nevoie în viață”, a încheiat acesta.