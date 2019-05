Declarație surprinzătoare făcută de Edi Iordănescu: „Eram gelos pe el, pentru că eu credeam că tatăl meu îl iubește mai mult”

Tehncianul Edi Iordănescu a declarat că este foarte apropiat de fostul internațional Ilie Dumitrescu, pe care, în copilărie, era gelos.





Edi Iordănescu negociază în această perioadă preluarea echipei FCSB, fiind dorit insistent la gruparea „roș-albastră” de finanțatorul Gigi Becali. Antrenorul a negat faptul că af fi vrut să-l aducă lângă el pe Ilie Dumitrescu și să-l îndepărtzeze astfel pe Meme Stoica. Iordănescu a spus că este apropiat de fostul internațional român, dar nu s-a pus problema ca acesta să revină la FCSB.

„Vorbesc cu patronul clubului FCSB constant, dar am vorbit și înainte de asta, am vorbit și acum un an. Ilie Dumitrescu ca un frate mai mare pentru mine, aș merge cu el oriunde, și la Liga 2. Când eram mic eram gelos pe el, pentru că eu credeam că tatăl meu îl iubește pe el mai mult. Dar n-am zis că vin cu el la FCSB. N-am vorbit nimic cu el despre asta. N-am cerut nici ca MM să se retragă de pe bancă, așa cum s-a spus”, a spus Iordănescu la Pro X.

