Echinocțiul de primăvară. Nou Ruz, Anul Nou în patrimoniul UNESCO. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 20 martie s-au născut : Publius Ovidius Naso, Henrik Ibsen, B. F. Skinner, Benajamino Gigli, Sviatoslav Richter, William Hurt, Alexandru Ioan Cuza, Gavril Musicescu, George Topârceanu, Theodor Aman, Constantin Palade. Pe 21 martie s-au născut Johan Sebastian Bach, Modest Mussorski, Benito Pablo Juarez, Ayrton Senna, Timothy Dalton, John Rockefeller, Ştefan Ciubotăraşu, Valentin Gheorghiu, Călin Gruia.

În calendarul creştin-ortodox, pe 20 martie se pomenesc Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit şi Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul, iar pe 21 martie, sunt Sfinţii Iacob Mărturisitorul, Toma Ierarhul, Serapion. Nimic în ”Kalendar”.

Primăvara începe în emisfera boreală, nordică, la echinocțiul de primăvară din 20 martie 2021, la ora 09:37 UTC, 11:37 ora României. În același moment, emisfera australă, sudică, intră în sezonul de toamnă.

Indiferent unde vă aflați pe Pământ, echinocțiul aduce o serie de efecte sezoniere, pe care mulți entuziaști ai naturii le observă.

La echinocțiul, cele două emisfere ale Pământului primesc razele solare în mod egal. Se spune, adesea, că noaptea și ziua sunt egale în lungime. De fapt, cuvântul echinox provine din latinescul aequus (egal) și nox (noapte).

Cele mai rapide apusuri de soare și răsărituri ale anului se întâmplă la echinocții. Vorbim aici despre durata de timp necesară pentru ca soarele să se piardă sub orizont.

Soarele răsare spre est și apune spre vest, exact. Iată un alt fenomen al echinocțiului. S-ar putea să auziți că soarele răsare spre est exact și apune spre vest exact, numai la echinocțiul. Adevărat? Da. Indiferent unde locuiți pe Pământ. De exemplu, Sfinxul este așezat exact pe direcția Est-Vest este aliniat pentru echinocții, se uită exact în direcția în care răsare Soarele la echinocțiul de primăvară. La echinocții, Soarele apare deasupra capului la amiază, alt fenomen global, indiferet de locație, deci.

Echinocțiile și solstițiile sunt cauzate de înclinarea Pământului pe axa sa și de mișcarea neîncetată pe orbită.

Pământul nu orbitează vertical, ci este înclinat pe axa sa cu 23 1/2 grade. Emisferele nordice și sudice ale Pământului schimbă permanent unghiul în care primesc lumina și căldura Soarelui. Avem câte un echinocțiune de două ori pe an – primăvara și toamna. La eechinocțiu, linia de separare între zi și noapte devine verticală și leagă polii Nord și Sud.

Unde te poți uita pentru a vedea semne ale echinocțiului în natură? Pretutindeni! Uitați de timp pentru o clipă și gândiți-vă doar la lumina zilei. În ceea ce privește lumina zilei, cunoașterea faptului că primăvara este aici – și vine vara – influențează întreaga natură pe jumătatea nordică a globului pământesc.

Răspunzând schimbării lungimii zilei și persistenței luminii de zi, păsările și fluturii migrează și înspre nord, împreună cu calea soarelui.

Zilele mai lungi aduc cu ele vreme mai caldă. Oamenii își lasă haina de iarnă acasă. Copacii înmuguresc, iar plantele încep un nou ciclu de creștere. În multe locuri, florile de primăvară încep să înflorească.

Între timp, în emisfera sudică, australă, zilele devin mai scurte și nopțile mai lungi. Frigul este în aer. Toamna este aici, iar iarna vine!

În gândirea chinezească, primăvara este asociată cu direcția Est, direcția răsăritului și este personalizată prin Dragonul Verde, de Lemn.

În filosofia celestă chinezeascăă, primăvara este asociată cu culoarea verde , strigătul puternic , elementul lemn , climatul vântului , lucrurile care încolțesc , ochii , ficatul, furia, răbdarea și altruismul.

Nu este surprinzător că primăvara este asociată și cu direcția spre est , direcția răsăritului Soarelui. Despre ce este vorba? Este un sistem numit Wu Xing de către chinezi, care se traduce prin Cinci Faze, sau Cinci Elemente. Fazele o descriu mai bine, deoarece este o descriere a naturii, care, după cum știm cu toții, nu încetează să se transforme.

În sistemul chinezesc de cinci faze, sau cinci elemente, primăvara și direcția spre Est corespund.

Vă puteți gândi la sistemul chinezesc Wu Xing ca fiind corelat cu anotimpurile. Cu toții acceptăm faptul că lucrurile încolțesc și încep să crească (primăvara). Înfloresc (vară) și ating maturitatea (sfârșitul verii). Încep să se usuce și să se ofilească (toamna). Se odihnesc (iarna).

De asemenea, în acest sistem de gândire, fiecare sezon sau fază are multe alte corespondențe – de exemplu, direcția spre est și un dragon verde corespund primăverii. Chinezii folosesc Wu Xing pentru a descrie interacțiunile și relațiile dintre multe lucruri relativ obișnuite din jurul nostru și din noi. Ei au folosit acest sistem pentru a se gândi la activități atât de diverse precum muzica, strategia militară și artele marțiale, de exemplu. L-au folosit pentru a înțelege cum să vindeci corpul uman. Când l-am întâlnit pentru prima oară, după ani de studiu de astro(logie)nomie, mi-a amintit mult de cosmologia occidentală, în sensul că oferă un cadru pentru un univers întreg.

Dacă înveți sistemul chinezesc Wu Xing – Cinci Elemente sau Cinci Faze – vei începe să-l vezi în multe lucruri. Este un mod profund de a gândi la natură și te poate ajuta să înțelegi, de exemplu, cât de profund trebuie să se întâmple liniștea, frigul și liniștea – necunoscutul profund – al iernii înainte ca primăvara (sau noi eforturi de orice fel, dinamica, mișcarea, transformarea) să încolțească . În acest fel, m-a ajutat să accept și să trec prin tot felul de ierni, pentru că iarna promite primăvara.

Priviți cu ochii spre Est, plantați o floare, înălțați un zmeu, strigați cuvinte de iubire, jucați ”verde stop”… este timpul să începem din nou!

Înțelegerea chinezească a ciclului naturii pare ciudată și paradoxală, dar odată ce începi să iei în considerare cele cinci elemente, sau faze, ale filozofiei chinezești, le poți vedea valsând, în cicluri, în și în jurul tuturor. Toate lucrurile germinează (primăvara), înfloresc (vara), ajung la maturitate (sfârșitul verii), devin fragile și mor (toamna), apoi se odihnesc (iarna). Puteți recunoaște aceste faze în cursul relațiilor, pe parcursul unei zile de lucru, în desfășurarea unei piese de teatru, film, sau al unui roman, în procesul de îmbătrânire, în timp ce mâncați o masă, în creșterea unei grădini, într-o întreprindere științifică, politică, sau de afaceri, în timp ce jucați un joc, în dulcele joc al amorului etc etc.

Nou Ruz, sau Nowruz, adică „ziua nouă”, Anul Nou, este o festivitate ancestrală care marchează prima zi de primăvară, echinocțiul, și reînnoirea naturii. Include ritualuri, ceremonii și evenimente culturale, precum și savurarea unei mese speciale cu cei dragi. Se poartă haine noi, se fac vizite la familie și prieteni și se schimbă cadouri, în special pentru copii.

Sărbătorit de peste 3000 de ani în Balcani, bazinul Mării Negre, Caucaz, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și alte regiuni, promovează valori de pace și solidaritate între generații și în cadrul familiilor, precum și de reconciliere și vecinătate.

Întrucât contribuie la diversitatea culturală și prietenia dintre popoare și comunități diferite, Nou Ruz se potrivește foarte bine cu mandatul UNESCO.

Ca urmare, în legătură cu Convenția din 2003 pentru protejarea patrimoniului imaterial, Nou Ruz a fost înscris ca element în anul 2009 și extins în 2016, pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității, la inițiativa comună a Afganistanului, Azerbaidjan, India, Iran, Irak, Kazahstan, Kârgâzstan, Pakistan, Tadjikistan, Turcia, Turkmenistan și Uzbekistan.

În anul 2010, „Ziua internațională a lui Nou Ruz” a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, de echinocțiul de primăvară, în Rezoluția sa A/RES/64/253. Această rezoluție salută eforturile statelor membre în care este sărbătorit Nou Ruz pentru a păstra și dezvolta cultura și tradițiile legate de Nou Ruz și încurajează statele membre să depună eforturi pentru a sensibiliza despre Nou Ruz și pentru a organiza evenimente anuale în comemorarea acestei festivități.

După ce am trăit șapte ani în Iran, am început să sărbătorec și eu Nou Ruz. Mi s-a părut cunoscut, ceva din memoria ancestrală a sângelui îmi spunea că stră-stră-strămoșii mei sărbătoreau Anul Nou de echinocțiul de primăvară. Așa o fi fost, sunt multe de povestit, multe de demonstrat, multe de amintit. În definitiv, dacă am sărbătorit Anul Nou de două ori, după calendarele gregorian și iulian, de ce nu aș sărbători și a treia oară, de data aceasta fiind un fenomem natural? Bună întrebare!

O să-mi iau obiceiul să vă prezint cea mai interesantă veste, eveniment, informație din săptămâna ce a trecut. Din punctul meu de vedere. Ca să încep, vi-l prezint pe Joe Biden, POTUS, cel mai puternic om din lume: https://www.youtube.com/watch?v=U5Mwc12LtRY.

Este un weekend sărbătoresc, un fapt natural, cosmic, nu o dogmă religioasă, este echinocțiul de primăvară, Anul Nou în unele părți de lume. Natura este în marș, lumina a egalat întunericul și în curând va prevala. Soarele este ascendent, trecând linia imaginară a ecuatorului celest. Începe un nou an astrologic, al 7.529-lea, de la Facerea Lumii. Se țin banchetele masonice și ale inițiaților care cunosc mai multe decât se va lăsa vreodată să se bănuiască. A lor este cunoașterea, a lor este lumea nevăzută și puterile miraculoase, dar, pentru toți, în sacru, sau în profan, jurați, sau civili, pentru toți mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 20,21 martie 2021

BERBEC În acest weekend al echinocțiului de primăvară nu ştii ce să hotărăști. Şi stelele cred că trebuie să te mai gândeşti şi să vezi dacă soluţia îţi este favorabilă. Chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Acasă! Duminică ai de facut un drum, poate la munte, poate la ţară. Un drum, dar cu profit – poate fi şi o expediţie de aprovizionare. Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui mic proces de planificare, de ordonare a vieţii şi operei tale.

TAUR Gânduri de primăvară te bântuie în weekend. Dar, ceva te obsedează şi te împiedică să ai linişte. Adună-te, concentrează-te, relaxează-te şi lasă ideile fixe, trebuie să te relaxezi. Sâmbătă, cu o conjunctură complexă, de echinocțiul de primăvară, ai totuşi mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică.

GEMENI Eşti pe cale să culegi roadele unui complot pe care l-ai plănuit de mult. Numai că în acest weekend nu iese chiar cum vrei tu şi va trebui să mai dai dovadă de isteţime şi elocvenţă. Gemenii au în acest weekend al echinocțiului de primăvară mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele spinoase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Mercur, planeta ta guvernantă, face şi unele aspecte favorabile. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de „relaţii publice” sau să începi alte „relaţii personale”.

RAC Cauţi în toate direcţiile, te concentrezi cât poţi, dar soluţia problemelor cu care te confrunţi este încă departe. Încearcă mereu, schimbă metoda, pentru că pierzi numai când nu mai încerci! În acest weekend de equinox eşti într-o perioadă binecuvântată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iţi propui iţi iese – asta pentru că dai dovada de mult realism si bun simţ. Stelele avantajeaza in mod special activităţile de recreare, distracţiile, legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii. Sunt importante! Netul este anonim şi dubios, adevărata informaţie o găseşti tot dintr-o carte, sigur, o poţi descărca de pe net! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, o să dobândeşti mai multe avantaje.

LEU În weekend păstrează-ţi calmul. Nu ai nimic de pierdut, aşteaptă, pândeşte! O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase. Aşa că poţi pleca undeva, cumva, cu primul tren din gara ca să laşi totul în urma ta, măcar pentru o zi, sau două. Dacă poţi, nu ezita, pleacă! Sâmbătă, de echinocțiu, programul prestabilit poate suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme.

FECIOARĂ Reuşita este aproape sigură, condiţile sunt răbdarea şi discreţia! Ai de câştigat ceva, poate în registrul sentimental, dar depinde de tine să ai succes şi să nu dai naştere la interpretări. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamnă că trebuie să faci o cheltuială neprevazută. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Perioada, totuşi, îţi este este relativ favorabilă.

BALANŢĂ Weekendul echinocțiului de primăvară este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Dacă vrei să ai dreptate, să prevalezi, aceasta este ziua! Eşti tentat să cheltuieşti mai mult, fiind doar o descărcare din cauza unei instabilitaţi emoţionale trecatoare. Încearcă să găseşti catharsisul de care ai nevoie, poate puţină mişcare! Nu da cu împrumut bani, nu lua cu împrumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Nu ai grijă, o să te descurci şi de data aceasta. Vremurile, puternice prin schimbări, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

SCORPION Sâmbătă, de echinocțiu, descurajezi potenţialii ostili printr-un calm periculos şi un zâmbet veninos. Duminică, ai dreptate să fii gata de luptă, viaţa nu e un parc de distracţii, dar cred că exagerezi! Nu te lăsa copleşit de rutină, căută să te distrezi cu ceva nou în acest weekend şi să legi noi prietenii online. Poate distracţia are şi o parte educativă, poate noua cunoştiinţă îţi oferă informaţii noi. Ceea ce însă te enerveză enorm sunt bârfele şi intrigile. Majoritatea bârfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din prostie şi mahalagism, aşa că nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil.

SĂGETĂTOR Încearcă, în weekendul echinocțiului de primăvară, să fii calm şi politicos. Sunt favorizate numai activităţile de rutină. Poate fi o sărbătoare a unui dragălaş şi foarte iubit membru junior al familiei. Pentru un procent dintre nativi, sâmbăta este un bun prilej să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos, pentru că relaxarea este un bun sfetnic. Perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii umane, sociale.

CAPRICORN Comportă-te normal, fii cumpătat, nu zgârcit! Seară de sâmbătă deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu perfecționismul ca să nu vezi întregul, capcana. Deschide bine de tot ochii, mai ales la relaţiile tale sociale! Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, relaţiilor verificate – te poți simţi foarte bine in compania lor! Evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui să-i ceri ajutorul.

VĂRSĂTOR Weekend favorabil lucrurilor importante. Sâmbăta echinocțiului de primăvară incepe bine şi creezi optimism în jurul tau şi de aceea eşti bine primit. Duminică este o zi favorabila! Nu aborda, însă, nimic sentimental. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes cel putin in acest weekend! Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, dai un examen care poate fi şi o apriţie-şoc la o petrecere, acasă – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă.

PEŞTI Dacă e ziua ta în weekend, aniversarea îţi aduce nostalgii şi amintiri! Sâmbătă, ziua echinocțiului de primăvară, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbăta probabil ca te duci la cumpăraturi, duminică o să vrei să faci puţină curatenie în casă şi în suflet. Totuşi, sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme de relaţii umane, poate în familie. Nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi. Intai fă-ti un plan, apoi acţionează cu chibzuinţă. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gasește în activitate, în orice caz muncind cu dedicaţie şi spor la ceva.