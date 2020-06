Chiar dacă artista s-a despărțit de George Burcea în această iarnă, ea ar fi depus actele de divorț abia în ziua de 1 aprilie. ”Diva” spune că a făcut pasul atât de târziu, pentru că, în tot acest timp, a încercat să se împace cu cel cu care are două fete.

„L-am mai întrebat o dată dacă este sigur că asta vrea și apoi, pe 1 aprilie, le-am depus, deoarece nu a vrut să se schimbe și nu a fost dispus la reconciliere. Nici nu am vrut să stau agățată și să nu depun actele, mai ales fiind vorba și despre anumite fapte despre care s-a aflat public”, a declarat Andreea Bălan, pentru Viva.

Andreea Bălan vrea custodie unică asupra fetelor

Andreea Bălan a declarat că dorește custodia exclusivă însă dacă George Burcea demonstrează timp de o lună că s-a schimbat, vor ajunge la o înțelegere.

„Actele sunt depuse cu cererea de custodie exclusivă, dar, dacă el îmi arată în următoarele luni că se implică, putem ajunge la o înțelegere. Că în această perioadă nu sunt concerte, pe de o parte, a fost ok, întrucât am stat acasă și am reușit să le fac pe Ella și Clara să nu simtă această schimbare ca pe un șoc.

Dar fetele au nevoie de tatăl lor constant, să vină și să le vadă mereu și să se ocupe de ele. Clara încă se trezește noaptea de trei ori să bea lăptic și îmi este foarte greu să nu dorm nopțile, iar a doua zi să plec la job și să filmez 8-10 ore. E nevoie să mă suplinească și el”, a adăugat cântăreața pentru sursa menționată anterior.

Chiar dacă s-au certat ca la ușa cortului, Andreea Bălan spune că lucrurile sau mai calmat după divorțul care a inflamat la maximum spiritele dintre cei doi. După nenumărate acuzații care au zburat din partea fiecăruia, ea zice că au revenit la sentimente mai bune și asta de dragul celor două fete, Ella și Clara.

Astfel, pentru confortul psihic al copiilor, cei doi au decis să meargă împreună în vacanțe. Numai că declarațiile Andreei Bălan vin după ce a fost eclipsată de Lidia Buble, care a încins internetul după despărțirea de Răzvan Simion. Roasă de invidie, Andreea Bălan încearcă din nou să fie în atenția fanilor.