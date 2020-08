Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat că parlamentarii social-democrați care au lipsit de la votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului vor fi excluși. Este vorba de cinci persoane, Carmen Dan, Cătălin Rădulescu, Adrian Todor, Roxana Pățurcă și Dan Ciocan. Acesta din urmă, de altfel, a și fost exclus.

Senatorul Carmen Dan a explicat care au fost motivele pentru care a lipsit de la votul pe moțiunea de cenzură. Într-o postare pe Facebook, senatorul PSD a respins orice acuzație de înțelegere cu adversarii de la PNL.

„Joi, 27 August, m-am deplasat personal la mama mea şi în urmă stării sale precare de sănătate, am luat decizia de a o conduce la Spitalul Floreasca. După triaj, i s-a făcut testul pentru COVID-19. Sâmbătă, rezultatul a venit. Pozitiv! Am fost devastată! Mama are 74 de ani, este hipertensivă, insulinodependentă, supraponderală”, a arătat Carmen Dan în postarea sa.

Carmen Dan a precizat că, la rândul ei, și-a făcut testul pentru depistarea noului coronavirus și, cu toate că rezultatul a fost negativ, este nevoită să rămână în autoizolare pentru că este contact direct al unui pacient confirmat pozitiv.

„Deşi unii se grăbesc să dea verdicte, chiar de nu sunt medici sau jurişti, conform legislaţiei în vigoare (ordinul nr. 414/2020 privind instuirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei – Ministerul Sănătăţii), am obligaţia de a sta în autoizolare”, a precizat Carmen Dan pe Facebook.

Rădulescu spune că are documente medicale

La rândul său, deputatul Cătălin Rădulescu a precizat că a lipsit din motive medicale și că s-a aflat în spital. Deputatul a precizat că a trimis conducerii partidului rezultatele medicale și că motivele invocate pentru excluderea sa sunt false.

„Credeți-mă că nu mă interesează ce vrea domnul Ciolacu în acest moment, mă interesează sănătatea mea. E mai importantă familia și persoana mea decât domnul Ciolacu. Sunt de 25 de ani în partidul ăsta și refuz, ca medic măcar, să ascult astfel de prostii. Știe că sunt bolnav, știe că sunt internat în spital. E problema lui să mă dea afară dacă asta este dorința dânsului. Îi doresc să fie și dânsul bolnav o dată ca să poată să fie dat afară de alții”, a precizat Cătălin Rădulescu.

Prima excludere după moțiune

Într-o declarație de presă, imediat după eșecul moțiunii de cenzură, Marcel Ciolacu a eclarat că nici unul dintre parlamentarii care au lipsit nu este bolnav.

„Care colegi? Cei trei îmbolnăviţi? Domnul Potor, domnul Rădulescu şi doamna Carmen Dan. Dacă tot forţăm aşa lucrurile, am să propun Comitetului Politic Naţional excluderea celor trei foşti colegi ai mei. (…) Nu e niciunul bolnav”, a spus liderul PSD.

La scurtă vreme după aceste declarații, Biroul Permanent al PSD Caracal a decis, cu unanimitate de voturi, excluderea fostului preşedinte al organizaţiei municipale, deputatul Dan Ciocan. Pe lângă lipsa din Parlament, în ziua votului pentru picarea Guvernului Orban, social-democraţii au avut și alte acuzații la adresa sa, potrivit presei locale.