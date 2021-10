După succesul avut în Parlament, Ciolacu pune piciorul în prag. Orice negociere cu PNL este exclusă

Orice negociere a PSD cu PNL pentru a se forma un Guvern minoritar susținut de social democrați este exclusă, a declarat, marți seară, Marcel Ciolacu, liderul PSD. Printre altele, liderul PSD a declarat că, atât USR, cât și PNL nu au înțeles jocul democratic. Ba mai mult, politicianul a mai punctat, făcând referire la faptul că propunerea de premier al USR ar fi Dacian Cioloș, iar a liberalilor ar fi tot Florin Cîțu, că pentru cele două formațiuni politice parcă nu s-ar fi întâmplat nimic azi (n.red. marți).

„Eu vad amatorism in continuare. USR merge cu Ciolos. PNL – cu Citu. Mai oameni buni, parca nu s-a intampat nimic. Ei nu inteleg jocul democratic”, a spus liderul PSD

„Noi nu negociem cu PNL. Nu neaparat ca nu ne-am dori, dar este exclus in acest moment sa mai negociezi ceva cu PNL in ce priveste o sustinere de guvern minoritar. E o asemenea bucurie in randul romanilor ca a plecat acest guvern, ca indiferent cate socoteli politice ai face, nu poti sa vii cu ei”, a adăugat liderul PSD.

„Noi nu mai putem crea o majoritate functionala politic”, a indicat Ciolacu, potrivit căruia singura variantă funcțională este realizarea unei majorități pro-anticipate. „Opțiunea noastră este foarte clară: ori refac alianța perdanților, care nu va dura, pentru că se vor certa din nou peste 2- 3 luni, ori alegeri anticipate. Nu există altă soluție”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Iohannis cheamă partidele la consultări saptămâna viitoare

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, că va convoca săptămâna viitoare partidele şi formaţiunile parlamentare la consultări, după ce moţiunea de cenzură iniţiată de PSD împotriva Guvernului Cîţu a fost adoptată de plenul reunit al Senatului şi Camerei Deputaţilor.

„Acum suntem în situaţia de a trebui să găsim o soluţie. Trebuie să găsim o soluţie, România trebuie să fie guvernată. Pandemia, criza preţurilor la electricitate, vine iarna, toate acestea trebuie să fie rezolvate de cineva. Acest cineva este Guvernul României. Aşadar, este nevoie de soluţii şi este momentul pentru decizii mature, este nevoie de decizii mature din partea politicienilor, din partea partidelor politice. Pentru a da timp partidelor politice să se întrunească în forurile interioare, să găsească abordări mature şi să vină cu ele la consultări, voi convoca consultări cu partidele politice abia săptămâna viitoare. Acum se cer maturitate şi responsabilitate”, a declarat şeful statului, la Palatul Cotroceni.