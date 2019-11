„Partidul Național Liberal are 38%, astăzi. Și chiar știm exact, pentru că e cu marjă de sub 0,66%. Și PSD e în 30%. Vă dau o veste bună din perspectiva asta. PSD-ul a crescut vreo 7%”, a spus Marius Pieleanu, într-o emisiune la Antena 3.

Aceste cifre, normale în contextul victoriei lui Klaus Iohannis, susținut de PNL și demisiei Vioricăi Dăncilă din funcția de președinte al PSD, conturează imaginea unei scene politice dominată de două blocuri politice, dreapta-stânga.

Celelalte partide, cu excepția USR, au un scor sub 5 la sută. Nici USR nu stă foarte bine, având un scor sub cel înregistrat la prezidențiale, în jurul unui 12 la sută, după cum a anunțat Marius Pieleanu. Cei care sunt sub pragul electoral, respectiv ALDE și Pro-România au fost afectați de campania electorală prezidențială.

