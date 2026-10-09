Akbar Abdullaev, cunoscut drept Abush, a deschis un proces împotriva fostei sale soții, afacerista Doinița Lazarenco, cu care a fost căsătorit între 2022 și 2024. Acțiunea în instanță vine la câteva luni după ce cei doi s-au aflat de aceeași parte în conflictul cu influencerița Andreea Bostănica, potrivit Spynews. Dosarul a fost înregistrat recent, iar obiectul acestuia este „acțiune în răspundere contractuală”. Această încadrare juridică sugerează că Abush ar putea solicita tragerea la răspundere a fostei soții pentru nerespectarea unor obligații asumate printr-un contract.

Potrivit definiției legale, „răspunderea contractuală este obligația unei persoane de a repara prejudiciul cauzat unei alte persoane prin neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau executarea cu întârziere a unei obligații asumate printr-un contract”.

În perioada în care Akbar Abdullaev și Doinița Lazarenco s-au poziționat de aceeași parte în disputa cu Andreea Bostănica, omul de afaceri vorbea în termeni elogioși despre fosta soție.

Abush o descria drept o femeie inteligentă și o antreprenoare apreciată, provenită dintr-o familie de oameni muncitori. Între timp, relația dintre cei doi a ajuns în fața instanței, unde judecătorii urmează să analizeze litigiul contractual.

Deocamdată, informațiile disponibile nu arată ce obligații ar fi fost încălcate și nici care este valoarea eventualelor pretenții formulate de omul de afaceri.

Fostul soț al Doiniței Lazarenco este implicat și într-un alt litigiu civil, îndreptat împotriva unui partener de afaceri. Dosarul are ca obiect „pretenții”, categorie de acțiuni prin care o persoană solicită instanței să oblige o altă parte la îndeplinirea unei obligații, inclusiv la plata unei sume de bani.

Astfel de procese pot viza recuperarea unor datorii, plata unor despăgubiri sau soluționarea unor neînțelegeri contractuale. În lipsa unor informații suplimentare despre dosar, nu se poate stabili care sunt pretențiile concrete formulate de Abush împotriva partenerului său.

Numele lui Akbar Abdullaev a apărut în atenția publică și după ce, pe 30 aprilie 2026, Poliția Voluntari a emis un ordin de protecție provizoriu împotriva sa, la solicitarea Andreei Bostănica.

Potrivit documentului, influencerița ar fi reclamat că afaceristul a amenințat-o și ar fi agresat-o fizic în septembrie 2025, în urma unor certuri. Conform informațiilor prezentate, ordinul a fost emis pe baza declarațiilor acesteia, fără un certificat medico-legal, fără martori și fără existența unei plângeri penale.

Akbar Abdullaev a contestat măsura în instanță, iar judecătorii au admis contestația la începutul lunii mai.

„Admite contestația împotriva ordinului de protecție provizoriu formulată de contestatorul Akbar Abdullaev în contradictoriu cu intimata Andreea Bostanica. Dispune încetarea măsurilor de protecție instituite prin ordinul de protecție provizoriu nr. 8404117/30.04.2026 emis de către Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov. Definitivă. O copie de pe dispozitiv se comunică: - Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/I.P.J. Ilfov, pentru a fi comunicată structurilor de poliţie în a căror rază teritorială se află locuinţele părţilor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 06.05.2026”.

La 15 mai 2026, magistrații au respins și solicitarea privind emiterea unui ordin de protecție definitiv, pentru o perioadă mai îndelungată. Potrivit informațiilor prezentate, instanța a considerat că nu sunt întrunite condițiile pentru impunerea unor astfel de restricții asupra lui Akbar Abdullaev.

Cele două hotărâri au vizat măsurile de protecție solicitate de Andreea Bostănica. Separat, litigiile civile deschise de Abush împotriva fostei soții și a partenerului de afaceri urmează să fie analizate potrivit obiectului fiecărui dosar.