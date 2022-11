După bombardamentele Rusiei asupra sistemului energetic, Republica Moldova a rămas în beznă şi frig

Toată lumea este în alertă după ce Rusia a lăsat în beznă Republica Moldova. Poliția, de asemenea, face apel la calm și prudență. Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să evite ieșirile pe străzi sau să se deplaseze numai în grup.

Şi viceprim-ministrul Andrei Spînu a venit cu un mesaj pentru cetățenii din Republica Moldova: „Dragi cetățeni, azi avem repetarea situație din 15 Noiembrie. Urmare a bombardamentului Rusiei împotriva sistemului energetic ucrainean din ultima oră, avem întreruperi masive de energie electrică în toată țara. Moldelectrica lucrează pentru restabilirea conectării la energia electrică. Voi reveni cu informații suplimentare în cel mai scurt timp”, a scris anunţat Andrei Spînu.

„Rusia a lăsat Moldova pe întuneric. Războiul Rusiei în Ucraina omoară oameni, distruge cu rachete blocurile de locuit și infrastructura energetică. Atacurile continuă și acum în Ucraina. Oamenii își scot răniții de sub dărâmături. Și își plâng apropiații decedați. Viața oamenilor nu poate fi întoarsă înapoi.

Dar furnizarea energiei electrice poate fi restabilită. Vom rezolva problemele tehnice și vom avea din nou lumină. Toate instituțiile statului lucrează în acest sens.

Nu putem avea încredere într-un regim care ne lasă pe întuneric și frig, care ucide intenționat oameni, din simpla dorință de a ține alte popoare în sărăcie și în umilință. Oricât de greu ar fi acum, singurul nostru drum, calea de viitor a Republicii Moldova, trebuie să rămână spre lumea liberă”, a scris președinta Maia Sandu.

Reaminintim că Rusia a intensificat bombardamentele asupra infrastructurii esenţiale din Ucraina. Ministerul Apărării de la Moscova susţine că atacurile vizează doar infrastructura utilizată de industria militară ucraineană, dar nu este adevărat, ca dovadă situaţia drastică în prag de iarnă.

„Deconectare avariată în sistemul electroenergetic moldovenesc ÎCS „Premier Energy Distribution” SA informează că astăzi, 23 noiembrie, la ora 14:23 s-a produs o deconectare avariată în sistemul electroenergetic moldovenesc. Operatorul de transport și operatorii de distribuție lucrează pentru restabilirea conectării la energia electrică.

Rugăm consumatorii să manifeste înțelegere, acestea fiind în afara ariei de gestiune a operatorului sistemului de distribuție, și îi asigurăm totodată că se depun toate eforturile pentru menținerea alimentării continue cu energie electrică”, scrie presa din ţara vecină.

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Nicu Popescu, a anunțat pe Twitter că a transmis instrucțiuni pentru ca ambasadorul Rusiei să fie convocat pentru explicații.

„Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au lăsat din nou Moldova în întuneric. Pană de curent masivă în toată țara, inclusiv la Chișinău și în clădirea Ministerului Afacerilor Externe. Am dat instrucțiuni ca ambasadorul Rusiei să fie chemat pentru explicații”, a scris oficialul pe Twitter.

Russia’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure have left Moldova in the dark, again.

Massive blackouts across the country, including Chisinau and the @MoldovaMFA building.

I instructed that Russia’s ambassador be summoned for explanations.

— Nicu Popescu (@nicupopescu) November 23, 2022