Generalul Dumbravă, un găinar de aceeași teapă cu Coldea și Kovesi. Editorial de Mirel Curea

Data de 30 aprilie 2015, prima filă neagră din calendarul prăbușirii Binomului Coldea-Kovesi, marchează prima zi a intrării în agonie a Cooperativei de Criminalitate Organizată SRI-DNA-ÎCCJ.





O zi pe care generalul SRI Dumitru „Mitică” Dumbravă va avea toate motivele cu putință să și-o amintească până când își va da ultima suflare. În acea zi, el a aprins fitilul care avea să detoneze cel mai mare scandal post-decembrist, arătând public, într-un interviu, că SRI este coordonatorul unui „Câmpul Tactic” în Justiție: „Concret, dacă în urmă cu câțiva ani consideram că ne-am atins obiectivul odată cu sesizarea PNA, de exemplu, dacă ulterior ne retrăgeam din câmpul tactic odată cu sesizarea instanței prin rechizitoriu, apreciind (naiv am putea spune acum) că misiunea noastră a fost încheiată, în prezent ne menținem interesul/atenția până la soluționarea definitivă a fiecărei cauze”. Potrivit aceluiași general, la acea vreme șeful Direcției Juridice a SRI, în această „manieră de lucru”, adică în „Câmpul Tactic” din Justiție, ofițerii SRI erau „angrenați alături de procurori, polițiști, judecători, lucrători ai DGA ori ai altor structuri similare”.

Ceea ce a urmat știm cu toții: un veritabil tsunami. Porumbelul scăpat pe gură de general a declanșat din prima un mare scandal. Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Magistraților din România și Asociația Procurorilor din România au determinat sesizarea de către CSM a Inspecției Judiciare, în vederea stabilirii modului și gradului de afectare a independenței Justiției de către SRI. Către sfârșitul acelui an 2015, Uniunea Națională a Judecătorilor din România a solicitat Consiliului Suprem de Apărare al Țării să-i comunice toate hotărârile care privesc relația dintre serviciile de informații ale statului cu Justiția. Două luni și ceva mai târziu, în data de 16 februarie 2016, CSAT a răspuns în scris UNJR, fără să sufle, însă, nicio vorbuliță despre Hotărârea nr. 17/28.02.2005, cea care „a integrat problema corupției și combaterea ei în structura strategiei de securitate națională, ca factor de risc, respectiv de securitate națională”. CSAT a evitat să vorbească despre propriul rol în edificarea Poliției Politice în România, dar a indicat foarte clar rolul principalilor protagoniști, SRI și DNA: „În privința relației dintre parchete și serviciile de informații, cooperarea inter-instituțională s-a materializat în constituirea de echipe mixte, cu reprezentanți ai organelor de urmărire penală, în scopul contracarării riscurilor derivate din derularea unor activități cu caracter infracțional”.

Pasul următor nu s-a lăsat așteptat. La doar câteva zile după ce CSAT a menționat public existența cooperării inter-instituționale SRI-DNA, concretizate în constituirea de echipe mixte securist-procuror, Curtea Constituțională a desființat Binomul, a scos ofițerii de informații din activitățile de cercetare penală. Ceva mai târziu, dezvăluirile lui Sebastian Ghiță au dus, la începutul lui 2017, la eliberarea din funcție și trecerea în rezervă a generalului Florian Coldea, prim-adjunct al șefului SRI. Pe măsură ce bulgărele aflat în rostogolire prindea proporții, adică se adăugau la volumul său noi și noi probe ieșite la iveală în instanțele de judecată, cu privire la nenorocirile comise de „echipele de elită ale DNA”, devenea din ce în ce mai greu de amânat momentul în care Laura Codruța Kovesi să fie lăsată la vatră. „Noi suntem Statul”, serialul lui Dan Andronic publicat în EvZ, cu subcapitolele sale „Arhiva SIPA” și „Sufrageria lui Oprea”, a pus în lumină, pe lama microscopului, mai toate personajele care au constituit creierul monstruosului păianjen care a acaparat în folos propriu, cu fiecare din multele sale brațe, pârghiile de putere din instituțiile statului democratic. Cu serialul său, Dan Andronic, pe lângă elementele noi pe care le dezvăluia, confirma rezultatul strădaniilor de ani ale jurnaliștilor Mihai Gâdea și Răzvan Savaliuc, ale postului de televiziune Antena 3 și, respectiv, ale publicației Lumea Justiției, precum și ale altor jurnaliști care s-au străduit să rămână civili, în afara câmpului tactic din presă. Cum spuneam, inevitabilul nu a mai putut fi amânat și, în data de 9 iulie 2018, „în executarea Deciziei CCR 358/2018 asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre ministrul Justiției și președintele României”, Klaus Johannis a revocat-o pe Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al DNA.

De ce toată această aducere aminte? Ca să fie limpede că momentul în care a început prăbușirea Binomului SRI-DNA, a criminalei construcții în baza căreia mii de destine au fost distruse, a fost acela în care generalul SRI Dumitru Dumbravă a vorbit public despre „Câmpul Tactic” din Justiție. Este motivul pentru care deseori m-am gândit că este foarte posibil ca spusele lui Dumbravă să nu fi fost niște scăpări întâmplătoare generate de suficiență, de siguranța arogantă pe care o conferă oamenilor slabi puterea nelimitată sau, de ce nu, chiar rodul prostiei care îi face pe unii să vorbească fără să gândească. Până la un punct, nu am exclus ipoteza unui scenariu de eliminare a cancerului reprezentat de Binomul SRI-DNA, în care spusele generalului Dumbravă să fi avut un rol bine stabilit, de aprindere a fitilului. Ipoteza pe care o aveam în vedere îi acorda acestuia un rol de eminență cenușie a SRI, care și-ar fi asumat declanșarea unei operațiuni vaste de asanare a societății, de intrare în normal prin curmarea abuzurilor Binomului SRI-DNA. Intelligence în toată regula, ce mai! În zadar mi-a explicat un insider de marcă faptul că generalul Dumbravă nu are nici cea mai vagă legătură cu cele declarate în interviu, pentru că nu el a răspuns unor întrebări comode, și alea trimise prin mail. Răspunsurile au fost date în numele său de Mihaela Nicola, patroana firmei The Group, responsabilă la acea vreme cu imaginea SRI. O informație de care nu aveam de ce să mă îndoiesc, venită de la o sursă mai mult decât credibilă, dar care nu mi-a exclus din minte totuși varianta unui scenariu bine gândit. Asta însă doar până zilele trecute, până în momentul în care plenul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis prin vot retragerea titlului de doctor al generalului Dumbravă, în urma constatării că lucrarea sa este un plagiat. În aceeași ședință, Consiliul a mai anulat încă 15 alte titluri de doctor cordate de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” a SRI, pentru același motiv.

