Ea a mai explicat că decizia finală va depinde de indicatorii de sănătate, deși poziția majorității membrilor cabinetului este pentru o deschidere treptată.

Etapa II a planului de vaccinare va fi organizată în comun cu Ministerul Muncii și Politicilor Sociale din Bulgaria și cu primăriile. 15.000 de oameni ar trebui vaccinați în cămine și 10.000 sunt angajații din acest grup din cămine, care vor fi de asemenea vaccinați, a reieșit din spusele ministrului.

Saceva a subliniat că ea însăși va fi imunizată. „Obișnuiam să ezit înainte. Nu am fost niciodată împotriva vaccinurilor. Mai ales pentru aceste vaccinuri am ezitat, am primit mai multe informații și sunt mai dispusă acum să mă vaccinez”, a adăugat ea.

Se va discuta cu partenerii sociali extinderea măsurilor de sprijinire a afacerilor până la sfârșitul lunii iunie. Suma datorată pentru luna martie va fi achitată în luna aprilie. Până în prezent, s-au plătit aproape 1,2 miliarde de leva pentru business, a adăugat Saceva.

Sursa

Traducerea: Mirela Petrescu, RADOR