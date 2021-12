Dubla crimă din Iași. Mărturie cutremurătoare a tatălui tinerei ucise: „Mi-a cerut ajutorul”

Tatăl tinerei Ioana Vanesa Burlacu, care a fost ucisă alături de iubitul ei la Iași, a povestit despre ultima discuție pe care a avut-o cu aceasta. Cu puțin timp înainte de dubla crimă, tânăra i-a cerut ajutorul tatălui, ca să reamenajeze locuința. Costel Burlacu susține că fiica sa nu făcuse rău nimănui și nu se certase cu nimeni, astfel că nu înțelege de ce a fost omorâtă.

„Duminica trecută a fost aici, acasă. Ultima oară am vorbit marți cu ea. Voia să amenajăm casa în care ea stătea cu prietenul ei. Trebuia să merg să o ajut cu luminițele de sărbători acolo, la casă… După aceea nu am mai auzit nimic de la ea, până când am aflat vestea”, a povestit tatăl fetei, conform bzi.ro.

Tatăl cere ca vinovații să fie pedepsiți

Bărbatul a mai povestit că tânăra era în anul II la Școala Postliceală „Grigore Ghica Vodă” și studia ca să devină asistentă medicală. El nu-și explică ce s-a întâmplat, mai ales că fiica sa nu era conflictuală și nu avea dușmani.

„Nu avea dușmani. Nu se certase cu nimeni înainte de nenorocirea asta. Ea studia, în anul II, la Școala Postliceală «Grigore Ghica Vodă», din Iași. V-am spus că discutasem cu ea să amenajăm frumos acolo, la casă. Nu știu ce s-a întâmplat sau cine a făcut asta… Am vorbit și la Parchet, am discutat și cu polițiști. Oamenii au unele indicii, dar eu cred că nu știu mai multe decât ceea ce știți și dumneavoastră”, adaugă Costel Burlacu.

Tatăl Ioanei Vanesa Burlacu vrea ca persoanele vinovate de dubla crimă de la Iași să fie pedepsite conform legii.

„Nu știu de ce s-a întâmplat treaba aceasta… În orice caz, eu sper ca aceia care au făcut ce au făcut să plătească. În rest, nu știu ce să vă spun”, a ma spus ieșeanul.

Dubla crimă care a îngrozit municipiul Iași

Doi tineri, Ioana Vanesa Burlacu și marocanul Youssef Ajniyah, au fost descoperiți morți, înjunghiați. Dubla crimă s-a petrecut în locuința lor dintr-un cartier ieșean. Surse din anchetă au precizat că, pe trupul Vanesei, ar fi fost descoperite 33 de lovituri de cuțit, iar pe trupul lui Ajniyah – 17.

Principalul suspect în acest caz este tot un student de origine maroncană, Ahmed Sami el-Bourkadi. Acesta a dispărut și a fost dat în urmărire națională și internațională. El a primit mandat de arestare, în lipsă, pentru 30 de zile, de la Tribunalul județean Iași.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, acesta este descris ca fiind foarte periculos.