ADEVĂRUL despre CEA MAI ENIGMATICĂ MOARTE! Jenica Tabacu, directoarea CASTELULUI MISTERELOR din Câmpina, s-ar fi sinucis din cauza „EMINENȚEI SALE, SALVATORUL”. Cine e acesta?

Fiica Jenicăi Tabacu, directoarea muzeului ”Iulia Hașdeu” din Câmpina, a postat încă un mesaj pe Facebook despre moartea mamei sale.





Jenica Tabacu a fost găsită spânzurată în propria casă, înainte de Crăciun. Imediat au apărut speculații privind motivul sinuciderii, vornbindu-se ba de o bloală incurabilă, ba de influența energiilor din Castelul devenit în ani loc de pelerinaj pentru amatorii de senzații tari din lumea ezoterică.

Acum, fiica directoarei a postat pe Facebook un mesaj care adâncește misterul morții mamei sale. Rafaela Moraru, creatoare de modă, fiica directoarei, nu s-a împăcat cu gândul morții mamei saale și continuă să caute responsabilul pentru tragedie:

„Nu mai pot si nici nu mai vreau sa tac! Sufletu-mi lacrimeaza! Eu am pierdut-o pe mama! Nimeni si nimic nu o poate aduce inapoi! Dar vreau sa trag un SEMNAL MARE de alarma pentru toti cei care au oameni dragi in familie cu probleme psihice! Mare grija unde, cum si mai ales CINE ii trateaza! Eu nu am reusit sa fac fata DEPENDENTEI uriase create de acest fost medic psihiatru! "SALVATORUL" asa cum il numea mama "a tratat-o" in 2010 de depresie. Medicamentele puternice prescrise au scos-o intr-un timp relativ mic dintr-o depresie severa, insa nu a fost suficient, pentru ca nu tratasera in intregime problema, ci doar superficial! Stiam ca au pastrat legatura de-a lungul anilor, insa nu am luat in serios niciodata ce ne transmitea mama ca-i spunea "EMINENTA"! MARE GRESEALA !!! Problemele psihice nesolutionate corespunzator care trenau de ani de zile si care s-au accentuat, problemele existente ca in orice familie, dar mai ales INDUCERILE acestui om cum ca el are cariera PERFECTA, familia PERFECTA, nepotii PERFECTI, viata PERFECTA si TRATAMENTELE PUTERNICE "sugerate" de acest fost medic psihiatru aflat la pensie, procurate pe sub mana de mama au condus la acest deznodamant tragic! Nu am crezut niciun moment ca un fost medic renumit, din niste inregistrari si mesaje ale unui om bolnav, fara sa-mi vada sotul, poate sa-i puna un diagnostic atat de grav: PSIHOPAT ! Si sa continue sa se joace cu mintea mamei atata timp! CONTROLUL URIAS pe care acesta il exercita asupra mamei prin iubirea enorma pe care mi-o purta, dar transformata in patologie deja, datorita bolii, a distrus treptat orice "colac" de salvare! REGRET ca nu am avut curajul sa merg la politie pentru a face o plangere atunci cand, poate, reuseam sa schimb ceva! REGRET ENORM! Ceea ce m-a oprit a fost frica de respingere a parintilor mei, in speta a mamei mele si frica de a nu recunoaste si "a-l proteja" in continuare pe "SALVATOR"! Acum este TARDIV pentru mama, pentru mine, pentru familia noastra! Va veni vremea justitiei divine!

Insa, luati aminte! Daca postarea mea va reusi sa ajute macar un suflet, este suficient!

