Acuzaţii grave la adresa unui medic de la Serviciul de Ambulanţă Cluj. “Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, care vizează o înregistrare dintre aparținătorul unei fetițe și un operator al Serviciului de Ambulanță Cluj, prin apel la numărul unic de urgență 112, pentru corecta informare a opiniei publice precizăm că Departamentul pentru Situații de Urgență s-a sesizat cu privire la această speță și a solicitat declanșarea unei anchete disciplinare împotriva operatorului SAJ Cluj”, anunță comunicatul DSU Cluj.

„Ne delimităm categoric de un astfel de comportament total neprofesionist şi nu vom admite ca astfel de situații să fie tolerate, acestea îngreunând scopul comun al tuturor serviciilor de urgenţă de a răspunde prompt şi eficient cetăţenilor care solicită ajutorul prin apel la numărul unic de urgenţă 112”, se mai precizează în comunicatul Departamentulului pentru Situaţii de Urgenţă.

Discuția telefonică a fost făcută publică

Reacţia DSU vine după ce doi părinţi din judeţul Cluj au făcut publică o discuţie pe care au avut-o cu un dispecer de la Ambulanță. Părinții fetiței au sunat la 112, deoarece fetița de un şi 6 luni urina cu sânge. La linia telefonică le-a răspuns o femeie care i-a certat că n-au sunat la medicul de familie, le-a spus că problema fetiţei nu este o urgenţă şi le-a cerut, pe ton ridicat, să nu o înveţe ce are de făcut.

Discuţia telefonică a avut loc anul trecut, dar tatăl fetiţei a intrat abia luni, 15 februarie în posesia ei, după ce a făcut o cerere la Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Nepăsare și lipsă de profesionalism privind cazul fetiței bolnave în vârstă de un an și nouă luni

Discuția telefonică a decurs astfel: „Tatăl fetiţei: „Sărut mâna, fetiţa urinează şi când urinează are sânge” Operator ambulanță: „Medicul de familie, domnu’”. Tatăl fetiţei: „La ora asta nu am medic de familie”. Operator ambulanţă: „No şi acuma ce să vă fac pentru asta, nu vă supăraţi? E opărită?” Tatăl fetiţei: „Nu e opărită”. Mama fetiţei: „Am observat când urinează e sânge, am schimbat-o de pampers şi plânge”.

Tatăl fetiţei: „Doamna scumpă, am căutat jumătate de oră maşină. Nu e urgenţă? Dacă fata îmi păţeşte ceva, răspundeţi”.

Operator ambulanţă: „Eu nu răspund deloc. E copilul dumitale, nu trebuia să laşi să se ajungă până aici. Nu răspund eu deloc. Înseamnă că nu te-ai uitat la ea, foarte simplu. Eu nu răspund, răspunzi dumneata şi nevasta dumitale, nu sunt ai mei copiii. Eu pe ai mei mi i-am crescut. Eu sunt obligată pe urgenţă. Ce mă înveţi tu pe mine? Tu să îţi vezi de copil mai bine. Răspunzi, că e al tău” ,a fost discuţia dintre părinţii micuţei şi operatorul de la ambulanţă, conform Pro TV.

SAJ Cluj a deschis, de asemenea, o anchetă

Iosif Zagor, tatăl fetiței, susţine că abia după cel de-al treilea apel la 112 a fost trimisă o ambulanţă. Bebeluşul familiei Zagor s-a vindecat între timp. Părinţii au decis însă să facă acest caz public.

Serviciului de Ambulanţă Cluj a deschis, la rândul său, o anchetă. „La ora aceasta este o anchetă în curs. Comunicarea cu pacienţii trebuie să fie pe prim plan. Este un loc stresant, unde este agitaţie de multe ori, şi vedem rezultatele anchetei. Din punctul meu de vedere, trebuia o comunicare mult mult mai bună cu pacientul respectiv”.