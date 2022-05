Drama prin care a trecut o vedetă Survivor România! CRBL nu s-a mai abţinut şi a dezvăluit totul. “Am pufnit în plâns instant!“

CRBL s-a dedicat trup și suflet în emisiunea Survivor România. Cu toate astea, artistul a părăsit competiția din cauza problemelor de sănătate, iar eliminarea nu a fost una ușoară pentru el.

Vedeta a povestit că după 3 luni dificile în concurs, s-a întors acasă și și-a văzut familia. Acesta nu a crezut că dorul va fi atât de mare. După eliminare, CRBL a stat într-o cameră de hotel, dar nu avea telefon. Artistul a reușit să își vadă soția după o perioadă buna de timp, iar lacrimile nu au încetat să apară.

Fostul participant Survivor România a dezvăluit că nu a mai simțit aceste lucruri niciodată.

“Doar în momentul în care am văzut-o, am bufnit în plâns instant. Și am văzut-o la tine în emisiune prima oară. Eu nu am văzut-o pe telefon, că telefonul mi l-au dat mai târziu.

M-am dus în camera de hotel, acolo aveam internet, și m-am uitat, și primul lucru a fost Elena la tine în emisiune. Alea au fost primele informații pe care eu le-am luat, după emisiune.

Și când am văzut-o prima oară, am pufnit în plâns. Și când am luat telefonul și ne-am văzut pe FaceTime, iar. A fost un șoc.”, a povestit CRBL în cadrul podcast-ului Acasă la Măruță.

CRBL, despre eliminarea de la Survivor România

CRBL a mai povestit și cum este starea lui de sănătate după ieșirea din competiție.

„Sunt mai bine, mă recuperez şi încerc să-mi aduc aminte ce înseamnă să revin la normalitate, mâncare, somn, telefon etc.. Am slăbit 15 kg şi o să încerc o viaţă mult mai echilibrată şi mai sănătoasă. Vreau să mă bucur mai mult de viaţă”, a mai transmis CRBL.

„CRBL, te-ai aflat sub supraveghere medicală și sub tratament pentru o perioadă de timp. Această recuperare așteptată și dorită de toată lumea, de către tine, în special, au crezut cu toții că poate fi încheiată la jocul de mai devreme.

În urma a ceea ce s-a întâmplat la joc, ați putut vedea, medicul a decis după investigații suplimentare că recuperarea ta, CRBL, necesită mult mai mult timp și alte condiții decât cele pe care competiția Survivor România le așază asupra concurenților. Altfel spus, recuperarea ta, CRBL, necesită părăsirea competiției Survivor România din motive medicale”, spusese Dan Pavel, în cadrul ceremoniei Consiliului Survivor.