Într-un interviu acordat publicației okmagazine, frumoasa blondină a povestit drama care i-a marcat primii ani de viață.

Otniela Sandu nu a putut merge până la vârsta de patru ani, iar medicii nu îi dădeau nicio șansă.

Cu toate că șansele păreau împotriva ei, părinții vedetei nu au renunțat nicio clipă să lupte pentru copilul lor. După zeci de evaluari medicale, aceștia au primit ajutorul unui celebru medic care le-a recomandat să cumpere pentru Otniela o proteză specială ce s-a dovedit a fi de un real ajutor.

„Tot timpul am simțit că am o stea norocoasă și numele, care provine din biblie, de la Otniel, cred că a avut un aport. Și legat de actorie, mă gândesc că lucrurile nu s-au legat mai repede tocmai pentru ca eu să învăț niște lucruri. În ultimii doi ani am experimentat pe partea asta sentimentală și de vulnerabilitate foarte mult și mă gândesc că am rămas din copilărie cu chestia asta de a ascunde ceea simt. Eu până la patru ani nu am mers deloc, am avut o luxație congenitală bilaterală și niciun medic nu îmi dădea vreo șansă. Și ai mei m-au cocoloșit foarte tare.

Doctorul Pesamosca ne-a ajutat să găsim o proteză care îmi ținea picioarele la 90 de grade și cu care am stat vreo doi ani. Toți au zis că e o minune, pentru că acum nu am nicio problemă. Cumva, cred că perioada aceea și-a pus amprenta, pentru că auzeam mereu că nu pot să fac aia, nu pot să fac ailaltă că mă lovesc la picioare și am rămas cu chestia asta să nu arăt ce nu pot să fac, să nu fiu vulnerabilă. Dar am devenit foarte ambițioasă, după cum s-a văzut și la „Supraviețuitorul”, unde nimeni nu se aștepta să ajung în finală”, a declarat Otniela Sandu pentru publicația okmagazine.ro.

Întrebată despre nuntă și copii, Shakira de România a mărturist: „Da, îmi doresc mult de tot copii, iubesc foarte tare copii. Dar o să vină cu siguranță momentul în care o sa am și eu copii. (…). Nu, niciodată nu am fost cerută în căsătorie. N-am niciun inel de acest gen pe deget. Eu mi-am cumpărat două inele și le-am pierdut pe amândouă. Am o obsesie cu inelele, mă sensibilizează. Nici nu vreau să-mi imaginez cum o să fie când voi fi cerută, o să plâng. O să fiu de piatră și apoi o sa mă topesc. Însă cred că inelul acela o să rămână pe deget, n-o să-l pierd, pentru că fix pe inelarul pe care stau verigheta și inelul de logodnă am o aluniță și mereu mă gândesc că e un semn.

Sunt foarte setată pe carieră, recunosc și mai sunt și foarte ambițioasă și convinsă că din perspectiva asta o să ajung acolo unde vreau, dar dacă ar apărea marea iubire acum, nu aș spune nu. Da, acum sunt singură, însă inima mea se duce într-o direcție. Să vedem ce va fi”, conform sursei citată mai sus.