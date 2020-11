Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman, este una dintre cele mai zâmbitoare și vesele prezențe din showbiz-ul românesc. Cu toate că mereu are o atitudine pozitivă, puțin sunt cei care știu că Oana Roman s-a confruntat cu depresia, o afecțiune despre care, din păcate, în România se vorbește prea puțin.

Pe rețele sociale, Oana Roman a făcut o sesiune de răspunsuri și întrebări, fiind dispusă se le satisfacă urmăritorilor ei toate curiozitățile. Printre altele, internauții au abordat și un subiect destul de sensibil: depresia. Fără să ezite, Oana Roman și-a deschis sufletul și a povestit cum a reușit să treacă peste această perioadă. Astfel, ea a recunoscut că a făcut terapie și că acesta este singurul mod care te ajută să treci peste acest impas.

Cum s-a luptat Oana Roman cu depresia

Oana a trecut prin clipe grele și prin momente de nedescris și nu i-a fost deloc rușine când a spus că a mers foarte des la psihiatru și că a fost sub tratament.

„Am momente când mi-e foarte greu. Nu e de râs. Eu nu pot să spun că am insomnii în sensul că trebuie să iau somnifer ca să dorm. Dar am atât de multe gânduri şi lucruri la care trebuie să mă gândesc, încât efectiv nu reuşesc să adorm, pentru că eu am avut episoade destul de lungi de depresie şi am reuşit să le tratez aşa cum trebuia. Am avut perioade de depresie foarte grave, am fost şi la psihiatru, am luat tratament”, a spus Oana Roman în urmă cu ceva timp, la Antena Stras.

Oana Roman a slăbit în timp record

Cu toate că de-a lungul timpului Oana Roman a avut probleme cu greutatea, aceasta a reușit să scape de kilogramele nedorite într-un timp record.

„La mine e o chestie de foarte mulți ani. Am fost ținta unor campanii dezgustătoare. Nu ăsta e motivul pentru care am slăbit, ci pentru că am făcut un pariu virtual cu o prietenă de-a mea din Ploiești, care mi-a spus să vin să fac niște proceduri medicale la clinica ei.”, a spus Oana Roman.

„Eu le-am încercat pe toate (dietele – n.r.). Majoritatea dau rezultate, dar dacă nu le ții în continuare, te îngrași la loc. Așa că m-am gândit să-mi creez ceva care să-mi fie ok. Eu am o problemă și dacă vii la mine cu ”asta nu ai voie”, mă frustrez foarte rău. Și atunci am zis să încerc să nu-mi interzic nimic, doar să reduc cantitățile. Și practic asta am făcut. Eu mănânc orice, dar foarte, foarte puțin. Mi s-a reglat metabolismul astfel încât am doar o masă consistentă pe zi, după-amiaza. Mă și înfometez puțin. Iau mesele la 14 ore distanță. Seara mănânc foarte puțin, o salată, fructe. Nu mănânc dimineața, nu am putut să o fac niciodată, beau doar o cafea. Prima masă o mănânc la ora 13.”, a dezvăluit Oana Roman. Ea a spus că mănâncă inclusiv ciocolată, înghețată, prăjituri, dar cantități foarte mici.