Ali Bezjat, un tânăr născut în Afganistan, participă în cel de-al șaptelea sezon al emisiunii ”Chefi la cuțite”, pe Anatena 1. Tânărul, care nu a reuşit să ajungă în niciuna dintre echipe, a povestit cum a ajuns în România. A fost nevoit să fugă din țara sa, pentru a rămâne în viață.

Tânărul s-a născut şi a trăit în Afganistan, a mers la școală până la vârsta de 12 ani, iar mai târziu s-a înrolat în armata americană. A devenit fugar după o scenă terifiantă: talibanii au venit peste familia sa, să îl ucidă, iar cel care le-a apărat cu prețul vieții a fost chiar tatăl său. ”L-au ucis pe tata în poartă”, își amintește concurentul.

”Într-o seară eram acasă cu mama, cu tata, cu sora, cu fratele mai mic care era afară şi se juca cu copiii. Era 7 seara. A venit acasă obosit, tremura şi zicea: «Ali, fugi! Ali, fugi, că au venit talibanii». Am fugit pe uşa din spate, tatăl meu a ieşit la ei şi le-a spus că nu sunt acasă de o săptămână. Eu am luat nişte bani de la o vecină şi am fugit cu un taxi până în graniţa Pakistanului. Pe tata l-au tăiat acolo la poartă, l-au omorât”, a spus Ali Bezjat.

El s-a urcat în primul TIR care i-a ieşit în cale, și a rezistat, ascuns, timp de 16 ore fără mâncare şi fără apă. În final a ajuns în Rădăuţi. Acolo a învăţat limba română, s-a angajat la o pizzerie şi și-a luat viaţa de la zero.

Sursa: Spynews

