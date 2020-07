Cu toate că ajuns să domine topurile și este o persoană destul de fericită, care are mereu zâmbetul pe buze, puțin știu că Nikolas Sax are o poveste de viață desprinsă din filme.

În direct la Antena Stars, cântărețul a povestit totul despre viața lui, dar și despre cum a reușit să se apuce de muzică și să aibă un asemenea succes.

„Am făcut saxofon, clarinet și pian, de aici și numele meu. După ce am terminat studiile, am plecat în Franța cu mam, după ce s-au despărțit părinții mei. Aveam vreo 10-12 ani. M-am apucat de școală în Franța. Am urmat cursuri de hair-stylist în Paris. Am stat câțiva ani buni la liceu acolo. Cântam în continuare la saxofon acasă.

După, am plecat la tata în Anglia. El a fost și e om de afaceri. Nu avea treabă cu frizeria, dar a cunoscut o femeie care e hair-stylist și au deschis împreună un salon. Acum avem patru saloane împreună acolo. Mama m-a împins să mă duc la el. Înainte stăteam cu chirie acolo, acum avem casa noastră. Aici nu am unde să stau, acolo e casa mea”, a declarat Nikolas Sax pentru Showbiz Report.

Tatăl său nu a fost și nu este nici acum de acord ca acesta să urmeze calea muzicii

„În camera mea aveam echipament de muzică, postam pe Facebook. Așa m-a văzut Ovidiu De Santo și m-a contactat. A zis că îi place ceea ce fac și că vrea să mă pună într-o piesă. Când am venit în țară a fost o perioadă de probă, scoteam o melodie-două, mă întorceam înapoi. Tata nu a fost de acord, nici acum nu e. Îmi zice că acolo nu îmi lipsește nimic, de ce să fac aici muzică, câștig mai mult acolo”, a mai spus Nikolas Sax, la Showbiz Report.

Printre altele, celebrul manelist a povestit totul despre cea mai traumatizantă experiență din viața lui, anume momentul în care mama lui a avut un accident în urma căruia s-a ales cu arsuri grave.

„Cel mai greu moment a fost când a avut mama un accident. Eram la un festival, părinții mei făceau mâncare. E mai bine că s-au despărțit, că acum sunt bine amândoi. A încercat cineva să aprindă focul cu o sticlă de benzină și a sărit pe mama, a rămas rău, dar acum e bine. Atunci eram în Focșani, acum îl ocolesc mereu. În viața mea nu am intrat în Focșani de atunci. A avut arsuri de gradul 4, asta a fost cel mai rău. A fost o traumă pentru mine. În acea perioadă voiau să se despartă dar au renunțat că era mama la spital, dar după ce s-a vindecat au băgat divorțul. Poate și eu în locul lor aș fi procedat la fel.”, a mai declarat Nikolas Sax.