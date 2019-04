Cea mai mare vedetă suferă de o boală incurabilă. Tragedie în showbiz: „Se poate agrava foarte repede”

Una dintre cele mai mari vedete ale showbizului românesc, Bianca Drăgușanu, suferă de o diabet, o boală incurabilă, despre care a aflat acum zece ani.





Bianca Drăgușanu suferă de o boală grea, foarte răspândită în România, scrie Cancan.

Aceasta avea des căderi de calciu și a descoperit că are probleme cu glicemia, fiind nevoită să facă injecţii cu insulină, pentru a depăşi crizele. Vedeta suferă de diabet, „boala secolului 21”, pe care a depistat-o în urmă cu mai bine de zece ani, cauza fiind stresul, dar și curele de slăbire din adolescență.

Din fericire, nu a ajuns să-şi facă injecţii zilnic: „De foarte multe ori când am avut crize a trebuit să fac insulină. Încă nu sunt dependentă, dar mai am numai un pas. Dacă nu am grijă de mine, medicii m-au avertizat că boala se poate agrava foarte repede”, spunea Bianca.

Acum, vedeta face foarte mult sport și are mare grijă la ce mănâncă: „Eu pun foarte mult suflet atunci când mă îndrăgostesc, mă implic şi sufăr foarte mult. Am făcut diabet pe sistem nervos, din dragoste. În urmă cu aproape trei ani am descoperit, în urma unor analize, că sunt bolnavă. Acum trebuie să am grijă, nu am voie să mă enervez şi trebuie să ţin regim alimentar strict”, mai declara Bianca.

