Monden Naivitatea l-a costat pe un bătrân 715.000 de dolari







Ceea ce a început inițial ca o frumoasă poveste de dragoste s-a transformat în timp un adevărat coșmar pentru un septuagenar. Bătrânul în vârstă de 75 de ani a fost păcălit pe rețelele de socializare de o femeie.

O poveste de dragoste, de ordinul sutelor de mii de euro

Credul, bărbatul a dat curs cererii femeii respective, iar discuția curs mai departe în privat. Bătrânul a fost cucerit de presupusa amantă, care în mod previzibil l-a lăsat fără bani în cont. Umilit și rușinat de falsa poveste de dragoste „amorezatul septuagenar” a refuzat să ceară sprijinul poliției pentru a recupera măcar o parte din prejudiciu.

Cea care l-a lăsat fără niciun ban în cont este o chinezoaică în vârstă de 37 de ani. Femeia și-a abordat victima pe pe platforma Linkedin și n-a avut nevoie de prea mult timp pentru a-și duce la bun sfârșit planul.

Discuția s-a mutat de pe Linkedin pe o altă aplicație, iar bătrânul în vârstă de 75 de ani a crezut că a dat lovitura în dragoste. Doar că septuagenarul nu voia să afle ca soția să afle de noua sa idilă așa că cei doi au ținut legătura pe internet.

Bărbatul a pierdut 715.000 de dolari

După ceva timp, chinezoaica în vârstă de 37 de ani a încercat mare cu degetul și i-a cerut pretendentului toți banii din conturi pentru a-i investi. Însă, femeia a plusat, chinezoaica a promis că se va mărita cu bătrânul de 75 de ani, dacă acesta va divorța și desigur dacă afacerea va produce și profit.

Un profit care le-ar asigura un trai decent. „O să fim foarte fericiți în viitor… Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a scos în cale”, i-a scris femeia păgubitului. Într-un final bărbatul a realizat că naivitatea l-a lăsat fără bani în cont. Nu a sunat la Poliție, dar a cerut sprijinul autorităților.

Povestea dragoste l-a costat toată averea

FBI a preluat cazul și a constatat că la mijloc a fost vorba de o grupare infracțională bine pusă la punct. Mai mult, oamenii legii au descoperit că presupușii amorezi au vorbit prin telefon și chiar prin apel video. Chinezoica a reușit să intre sub pielea bătrânului, după care a început să aducă în discuția compania unchiului. Sub imperiul naivității septuagenarul a investit 715.000 de dolari, bani care au dispărut fără urmă.

„Fă-mi o favoare și împușcă-mă. Nu mai am pentru ce să trăiesc. Nu mai am bani, nu mai am familie și nici un suflet pereche”, îi scria bărbatul. Banii nu au mai fost recuperați, însă păgubitul trage un semnal de alarmă pentru ca alți bărbați să nu-i urmeze exemplul.