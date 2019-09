Într-o lume în care problema discriminării este din ce în ce mai resimțită, mai ales atunci când vine vorba despre adopția unui copil, actorul și omul de televiziune Dragoș Bucur, ne demonstrează că nu trebuie să existe bariere atunci când vine vorba de a-i oferi o familie unui suflet care nu a avut parte de așa ceva.

În urmă cu doi ani, prezentatorul emisiunii „Visuri la cheie” de la Pro Tv, împreună cu soția lui, Dana Nălbaru, au decis să înfieze o fetiță de etnie romă. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Evenimentul zilei, Dragoș a oferit amănunte mai puțin cunoscute despre adopția fiicei sale, dar totodată și-a expus punctul de vedere despre ceea ce înseamnă acest proces în România.

– Evenimentul zilei: – Aș vrea să îți expun un aspect social din România și anume problema adopției. Tu ești unul dintre părinții care au adoptat. Aș vrea să îmi vorbești mai mult despre asta. Sunt oameni care se plâng că nu pot adopta.

– Dragoș Bucur: – Eu pot să vorbesc doar din propria mea experiență. Procesul în sine, după părerea mea, este destul de simplu. Bineînțeles că sunt anumite dezavantaje în spatele procesului. De exemplu, cât de ușor devin copiii adoptabili sau cât de greu se obține decăderea părinților din drepturi, chiar dacă ei au renunțat la copii. Aici sunt niște probleme. Dar procesul de adopție a durat vreo șase luni.

– Ai fost vreodată chemat să vezi o listă cu copii sau doar lista copiilor greu adoptabili? – Eu am apelat direct la lista copiilor greu adoptabili. Bineînțeles că puteam să aștept destul de mult, să mi se pună la dispoziție o listă cu copii care se încadrează în criteriile specificate de mine. Dar credeți-mă, sunt părinți care vor copii de câteva luni, pielea albă, ochi albaștri și am auzit și de părinți care au trecut zodia. Normal că devine greu. Din punctul meu de vedere, lucrurile au mers ușor. Am urmat procesul firesc, am fost la consilierile psihologice impuse de stat, am depus toate actele. E simplu. Trebuie doar să vrei. Iau oamenii câini și nu iau copii.

– Cum ai văzut tu ca spectator ce s-a întâmplat în cazul Sorina? – Nu vreau să vorbesc despre asta. Nu mă simt deloc confortabil. Nu am aprofundat cu adevărat, iar după câteva imagini și niște articole…Nu știu ce s-a întâmplat acolo.

Te-ar putea interesa și: