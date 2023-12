Dragoș Bucur, despre credință și relația cu Dana Nălbaru

Dragoș Bucur a admis că, acum câțiva ani, se număra printre cei care manifestau bucurie și căutau să evidențieze greșelile făcute de reprezentanții credinței. Cu trecerea timpului, perspectiva sa asupra vieții s-a modificat.

Dragoș Bucur a rămas creștin-ortodox

Dragoș Bucur a afirmat că se consideră un adept al teoriilor conspiraționiste. În legătură cu aspectul credinței, el susține că observă o propagandă foarte bine coordonată în acest sens.

„Nu-mi explic cum e posibil să ajungi să fii luat la mişto atunci când spui că tu crezi în Dumnezeu. Dintr-odată vine cineva și spune: «Cum?! E un moșulică cu barbă albă?!». Adică… cum s-a ajuns la chestia asta?

Tu știi că eu am căzut în capcana asta? Eu am fost de partea celor care vânau, la un moment dat, toate greșelile reprezentanților credinței. Nu în mod public, dar mi-am dat seama că aproape mă bucuram la fiecare știre negativă despre greșeli în credință. Religia e una, credința e alta”, a spus prezentatorul Visuri la Cheie, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Dragoș Bucur a continuat prin a menționa că a întâlnit oameni care, datorită credinței lor, desfășoară acțiuni remarcabile, ce te fac, ca om obișnuit, să regreți că nu le îndeplinești și tu. Aceste persoane devin, în opinia sa, exemple extraordinare.

Dana Nălbaru s-a pocăit în urmă cu mai mulți ani

Acum câteva luni, Dana Nălbaru a ales să împărtășească aspecte intime din viața sa într-un interviu cu Mihai Morar.

Soția lui Dragoș Bucur a vorbit despre călătoria ei profundă, trecând de la lumea scenei la lumina credinței. În cadrul podcastului, ea a împărtășit detalii despre descoperirea relației cu Iisus, semnificația fericirii pentru ea, activitățile sale actuale și modul în care își crește copiii.

„În momentul în care am ales să ies din lumina reflectoarelor am făcut-o treptat. E greu să ieși dintr-o zonă pe care o cunoști foarte bine. A trebuit să mă reconstruiesc și am descoperit multe lucruri despre mine.

L-am descoperit pe Dumnezeu. Schimbările în viața mea s-au produs în urmă cu 7-8 ani. Am descoperit că îmi place viața fără să mă cunoască lumea. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt un om extrem de împlinit!”.

Soția lui Dragoș Bucur s-a botezat la 33 de ani

La vârsta de 33 de ani, Dana Nălbaru, în vârstă de 46 de ani acum, a ales să primească botezul.

Motivată de dorința de pocăință și de apropierea de Dumnezeu, ea a dezvăluit că își dorește să continue acest proces de pocăință în continuare.

„Astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”, a mai declarat soția lui Dragoș Bucur.

Artista a spus tot atunci acum că este „Dana Nălbaru, roaba lui Iisus”.