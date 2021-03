23 martie

Dragonul mincinos. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 23 martie s-au născut: Akira Kurosawa, Pierre Simon Laplace, Werner von Braun, Joan Crawford, Geo Barton, Mircea Vintilă, Radu Lupan.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii, o mulţime: Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui. Nimic în ”Kalendar”.

Evenimentul Zilei” din 23 martie 1925 – În Statele Unite, într-un stat din Sud, statul Tennessee, se interzice prin lege predarea în şcoli a teoriei evoluţiei a lui Darwin. Protestul şi nesupunera profesorilor și a oamenilor de știință a dus la ceea ce a fost un bizar, dar extrem de interesant, „Proces al maimuţelor”. Procesul a fost câştigat, în timp, evident, de maimuţe!

„Procesul maimuţelor” adică titlul original ”Inherit the Wind” este un film excepţional, vechi, cred că din anul 1960, sau 1961, ani cu filme bune. Cu Spencer Tracy, Fredric March și Gene Kelly. Undeva îl am, pe un DVD, calitate Bluray, 1080p. După ce termin monologul cu domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, o să mă duc să-l caut. Merită! Patru Oscar-uri și alte 11 premii, un film de când se făceau FILME!

Cred că adevărul este mult mai simplu: pe unii, puţini, doi la număr, i-a făcut Dumnezeu, într-o clipă veselă de optimism, apoi S-a plictisit şi i-a lăsat pe toţi ceilalţi să se tragă din maimuţă! Mulți, majoritatea, nu s-a tras de tot. Bun, nici creația Domnului nu a fost cine știe ce. O proastă pe care a păcălit-o până și un șarpe și un golan fără ocupație, care umbla în fundul gol.

Ambasada Chinei în Regatul Unit a emis o scrisoare către British Broadcasting Corporation (BBC) în care critică atitudinea sa față de China și solicită radiodifuzorului național să „abandoneze părtinirea”.

Federația Internațională a Jurnaliștilor (FIJ) și afiliatul său din Marea Britanie, Uniunea Națională a Jurnaliștilor (NUJ), resping atacurile repetate ale autorităților chineze asupra BBC și solicită respectarea libertății presei la nivel internațional. Pe 11 martie, un purtător de cuvânt al ambasadei chineze din Marea Britanie a declarat că ambasada a trimis o scrisoare la Radio 4 BBC pentru a-și exprima „nemulțumirea puternică” față de reportajul intitulat „Dragonul dezinformării”. Purtătorul de cuvânt a declarat că reportajul, care a fost difuzat pe 9 martie, include „acuzații neîntemeiate împotriva Chinei” și a îndemnat radiodifuzorul public să „abandoneze părtinirea, să-și corecteze greșeala și să vorbească despre China într-un mod obiectiv, corect și echilibrat”.

În timpul unui interviu acordat emisiunii Today Radio a BBC 4 pe 11 martie, un oficial din ambasadă, Yang Xiaoguang, a intrat în direct, spunând că modul în care BBC vorbeste despre China este „plin de prejudecăți”, iar reportajele sale despre Xinjiang sunt „pline de minciuni”.

Un purtător de cuvânt al BBC a răspuns, mai târziu, pe 19 martie: „Respingem complet aceste afirmații și ne susținem modul în care facem reportajele”. Purtătorul de cuvânt a adăugat că reportajele BBC despre Xinjiang au fost „exacte și imparțiale”. Radiodifuzorul public britanic a fost supus la presiuni repetate din partea autorităților chineze în ultimele luni, datorită modului cum a mediatizat pandemia de Covid-19 în China și a reportajelor despre lagărele de internare din regiunea Xinjiang, unde mai mult de un milion de uiguri și alți musulmani sunt deținuți în condiții de lagăre naziste.

Pe 12 februarie, autoritățile de la Beijing au interzis emisia postului BBC World News, care anterior putea să relateze despre viața din China. Gestul a fost considerat drept represalii pentru revocarea licenței de difuzare în Marea Britanie a rețelei de televiziune China Global (CGTN) de stat din China.

Disputele cu privire la Covid-19, Hong Kong și furnizorul de telefonie mobilă Huawei au continuat să înrăutățească relațiile dintre Londra și Beijing în ultimul an. Ministerul britanic de Externe și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impunerea de către China a legii securității naționale în Hong Kong. Decizia Marii Britanii de a elimina treptat instalarea kitului Huawei 5G a tensionat, de asemenea, relațiile.

Federația Internațională a Jurnaliștilor a afirmat într-un comunicat că: „Organizațiile de știri sunt însărcinate să relateze evenimentele curente și să monitorizeze activitățile guvernamentale. Este inacceptabil ca autoritățile de la Beijing să continue acuzațiile arbitrare împotriva mass-media în acest fel. ”

La antipozi, în Honolulu se petrece ceva, în liniște și mare secret. O veste, în exclusivitate. Se pregătește, cu mare fast, o festivitate, o ceremonie, care să marcheze, la 7 decembrie, anul acesta, cei 80 de ani de la atacul Japoniei de la Pearl Harbor. Se crede că până atunci se va renunța la pandemie și la măsurile sanitare ridicole, antisociale. Cel puțin așa speră organizatorii. În orice caz este sigură participarea POTUS, dar numai dacă nu mai cade pe scări!

Vedeţi, domniile voastre, sunt mai multe ameninţări colective, dar nu se face niciun efort în direcţia rezolvării problemelor într-adevăr importante pentru întreaga omenire.

Aş enunţa cinci: intoleranţa religioasă, uscăciunea informatizării, ameninţarea războiului, bomba cu ceas a suprapopulării, suspiciunea unei pandemii într-adevăr serioase.

Sunt ameninţări evidente, vizibile ca un elefant într-un magazin de porţelanuri, dar nimeni nu face nimic, nimic, nimic!

Sau există o conspiraţie mondială, cumva, ceva, undeva…

Este și ziua în care îl pomenim pe Akira Kurosawa, mare, uriaș regizor! Parcă aș vedea un fim cu Toshiro Mifune… nu, mai bine rămân la prima alegere, la ”Inherit the Wind” o să am timp de filme cu samurai, în definitiv, mâine, este o altă zi!

HOROSCOP 23 martie 2021

BERBEC Atenție la persoanele din jurul tău, la cei care te lingușesc. Ascund ceva. Ai nevoie de linişte ca să poţi lua o decizie importantă, dar eşti distras de bruiajul cotidian. Concentrează-te! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte, protectorul zodiei, slab aspectat şi cu conjuncția Soare-Venus în zodie. Ţine-ţi aspirina la îndemână, asta dacă nu ai ulcer, sau gastrită, unele dintre bolile „profesionale” ale zodiei Berbecilor. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi pot fi puţin întîrziate, dar vor veni, totuşi.

TAUR Poţi folosi ziua aceasta incertă, capricioasă, pentru ca să-ţi faci o listă a lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru primăvară, sezonul cald! Astăzi să nu faci nicio cheltuială! Lasă lucrurile aşa cum sunt şi poți vedea că nu ai greşit. Spre sfârşitul zilei, mai pe seară, poţi finaliza afacerile din domeniul social ce trenau de mult timp şi care te obsedau. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc, Berbec, Leu sau Săgetător îţi poartă noroc şi te poate ajuta să ieşi dintr-o încurcătură.

GEMENI Conjunctura este bună, mai ales în domeniul sentimental. Dar, nu te lăsa purtat de capriciile celor din jurul tău, mai ales ale copiilor. Copiii și animăluțele nu au discernământ, dar se presupune că tu ai! Veşti bune de la rude şi prieteni. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape, ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, purtătorul de cuvânt al conştiinţei lor. Pentru că la vorbe te pricepi, nu?! La sfârşitul zilei, astrele te favorizează la puțină distracție, sau un proiect, o activitate nouă, o pasiune, un hobby!

RAC Nu tot ce este mai nou este şi mai bun. Astăzi nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Cineva din jurul tău are o zi proastă, spune-i o vorbă bună! Totul se aranjează, mai ales în a doua parte a perioadei, după prânz. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii. Câştiguri mici dar suficiente – împărţite cu alţii, cel puţi aşa spun stelele! Ziua de astăzi, este favorabilă în special nativilor din Rac cu activităţi legate de activităţi cu copii. Nu uitaţi că nativii din zodia Racului au o componentă puternică de dragoste faţă de familie şi patrie. Aşa că, fără frică şi false probleme, dă curs acelor sentimente. Pentru ca aceste sentimente ne fac oameni.

LEU Încearcă să discuţi mai mult cu cei din jurul tău, să afli interesele, motivările și pasiunile lor. O zi favorabilă, pentru că eşti în stare să te descurci în toate situațiile întâlnite. Perioada este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale, aceasta în cursul dimineţii. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine. Leii au în general o mare putere de focalizare, pe termen scurt, însă. Se spune că leii dacă nu prind „prada” în trei salturi, renunţă! Tu trebuie să faci mai multe „salturi”. Ai câteva prilejuri bune de afirmare – mai ales în cercul de prieteni, sau între rude. Totuşi nu te repezi ca leul, mai multa diplomaţie şi prudenţă nu strică!

FECIOARA Astăzi nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune scurt, competent şi concis despre ce este vorba. În mod special dacă este o convorbire, o comunicare la distanță. Dar, totuși, perioada zilei de astăzi îţi este favorabilă atît sub aspect economic cât şi sub aspect sentimental. Pentru un foarte mic procent dintre nativii din zodia Fecioarei: consolează-te cu gândul că nu ești singurul care are probleme la serviciu. Acest segment de timp este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Dorinţa de schimbare şi marea plictiseală cotidiană a distopiei sanitare te face să cheltuieşti prea mult. Atenţie, deci, nu arunca cu banii!

BALANŢA O zi favorabilă în domeniul relaţiilor sentimentale, a cuplului, a familiei. Potenţialul tău de răbdare şi armonie poate fi folosit pentru rezolvarea unei probleme de suflet, sentimentale. O perioadă bună şi foarte bună pentru visătoarele şi chiar utopicele Balanţe. Banii sunt pe cale de a lua drumul spre buzunarele tale. Nu sunt foarte mulţi, dar mulţi ai, mulţi cheltuieşti. Este mai importatnt, şi tu ştii foarte bine acest lucru, de felul cum se cheltuiesc banii şi de raportul preţ/calitate. Prietenii sunt evazivi şi oarecum plictisiţi, dar se văd ceva petreceri, la orizont. Sănătatea este bună, de fapt cine se poate lăuda, astăzi, în distopia sanitară că este perfect sănătos? Iar, banii, după cum am mai spus, se pare că au găsit drumul spre portofelul unora din zodia Balanţei.

SCORPION Aspectele favorizează, astăzi, în special domeniile legate de viitorul tău profesional, de carieră, dar şi de relaţiile sociale, umane. Nu promite nimic până nu ai toate informațiile. Mici sau mai mari proble cu sănătatea în special din cauza schimbării anotimpului – atenţie la zonele guvernate de zodie. O veste bună urmată de o mică pierdere, generic vorbind. Atenţie la cumpărături, nu numai la ce cumperi ci şi de unde cumperi. Mai bine pierzi ceva timp să alegi pe net. Limitează cheltuielile la strictul necesar, nu te implica în „jocuri” sau alte minciunele piramidale, gen asigurări, pentru că sigur, garantat, pierzi toţi banii.

SĂGETĂTOR Dimineaţa tragi de tine, iar vremea de astenie de promăvară parcă te anesteziază. Dar, o veste și o cafea te fac să te trezeşti brusc pentru că este ceea ce te interesează. Comunică clar! Încearcă, astăzi, să eviţi orice decizie importantă luată în stare emotivă, stres, sau enervare. Suntem rezultatul deciziilor noastre, stelele arată, nu obligă. Şi sfătuiesc de bine! Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur. Prietenii te caută să ieşiţi în oraş împreună. Inamicii te caută să-ţi facă farse şi să-ţi dea informaţii greşite. Pe total, ziua de 23 martie este o perioadă în care nu se poate spune că te plictiseşti, dar nici că faci paşi importanţi în domeniile strategice care te interesează.

CAPRICORN Aspecte favorabile legate de domeniul muncii la domiciliu. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu o persoană din trecutul tău. Zi de realizări profesionale, legate de cariera ta. Perioada îţi este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase. Finanţele îţi sunt revigorate începând de la mijlocul zilei, într-un mod, s-ar putea spune salvator. Adică s-ar putea să primeşti un telefon cu o promisiune de bani. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine. Nu încerca să-ţi depăşeşti condiţia cu orice preţ, nu cheltui mai mult decat îţi poţi permite. Nu uita că zodia Capricornului este, în mod convenţional, cea a lui Iisus şi a lui Ioan Botezătorul – o atitudine morală, cumpătată şi fermă faţă de viaţă te avantajeză pe termen lung.

VĂRSĂTOR Astăzi te-ai decis să faci lucrurile să se mişte. Norocul e de partea ta. Poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Dar grijile tale, nu corespund cu sarcinile de serviciu! Primeşti cu plăcere nişte vizite sau veşti de departe. Nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte este acum mai uşor ascultată – asta mai ales la locul tău de muncă, sau unde îţi desfăşori activitatea. Perioada favorizează nativii care activează în comerţ sau studiază. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: aş îndrăzni să afirm că primeşti nişte bani inapoi. Poate că este vorba de o datorie, în sfârşit onorată. Poate astăzi, sau poate, în zilele următoare, că nu au intrat zilele în sac, din fericire.

PEŞTI Eşti suprins favorabil de atitudinea persoanelor din jurul tău. Este chiar o surpriză climatul politicos şi cordial, profesionist şi competent. Apoi îţi dai seamă că au mare nevoie de tine! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un Leu, sau Leoiacă, sau alt semn de foc, îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură, mai mult o situaţie hilară, comică. În a doua parte a zilei ai o oportunitate şi o mică decepţie. Nu sunt legate între ele, dar le ratezi pe amândouă. Prietenii se ţin la distanţă, adică sunt un pic cam mult ocupaţi şi confiscaţi de mizeriile zilnice, iar duşmanii au covideală, sau cam așa ceva!