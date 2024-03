Dragon Ball se materializează. Un parc tematic uriaș se va construi în Arabia Saudită

Dragon Ball, celebra serie japoneză manga și anime, va avea primul său parc tematic în lume, construit într-un oraș de agrement din Arabia Saudită, conform anunțului făcut vineri de dezvoltatorul proiectului.

Nu s-a comunicat încă data exactă pentru deschiderea acestui parc tematic, care se întinde pe o suprafață de 500.000 de metri pătrați, nici costurile asociate cu proiectul, o situație obișnuită în cazul proiectelor turistice de amploare din Arabia Saudită.

În regiunea Qiddiya, în apropiere de Riad, va fi amplasat parcul tematic, care va include șapte zone distincte inspirate de universul Dragon Ball.

Aici vor fi disponibile aproximativ treizeci de atracții, inspirate de Casa Țestoasei Genie, Corporația Capsule și planeta lui Beerus, zeul distrugerii.

Conform unei declarații de presă emise de Qiddiya Investment Company, precum și de studioul japonez Toei Animation, care este producătorul desenelor animate din seria Dragon Ball, parcul va oferi și opțiuni de cazare și restaurante pentru vizitatori.

Play a role in the epic sagas at #dragonball theme park, coming to the World's first city built for play 🐉🔮#QiddiyaCity pic.twitter.com/ESRC7ToQxl

— Qiddiya (@qiddiya_en) March 22, 2024