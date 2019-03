Dragnea a rupt tăcerea despre fostul aliat: „De Victor Ponta vorbesc, da”

Liviu Dragnea a fost întrebat într-o conferinţă de presă la Parlament despre faptul că s-a internat când urma să fie audiat de judecători în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.





„Trebuia să trimită mascaţi să mă ia de acolo. Am citit şi chestia asta de la unu', la căpătâiul căruia am stat în Istanbul când a fost operat. M-am dus şi am stat la căpătâiul lui o noapte întreagă. De Victor Ponta vorbesc, da”, a afirmat Dragnea.

Întrebat dacă se va prezenta la următorul termen din procesul său, cel din 15 aprilie, el a spus că o să meargă "după 14 (aprilie -n.r.), seara".

„Să fiu primul la rând”, a adăugat Dragnea.

Liderul Pro România, deputatul Victor Ponta, a declarat joi, la Târgu Jiu, referitor la procesul lui Liviu Dragnea, că acesta nu poate fugi tot timpul şi să schimbe legile pentru a scăpa de condamnare, informeză Agerpres.

Andreea Balan a facut vlog in spital! VIDEO incredibil: Vreau morfina, ca MOR! Ti se RUPE sufletul...

Pagina 1 din 1