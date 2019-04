Dragnea despre Rareș Bogdan: „Avem un măscărici”. Ce zice șeful PSD despre Iohannis și Băsescu

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seară la România TV, că Rareș Bogdan, candidatul de pe prima poziție pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare că este „un măscărici”.





Întrebat despre diferența dintre cei doi jurnaliști aflați pe listele PNL și PSD, Rareș Bogdan și Carmen Avram, președintele PSD a declarat că aceasta din urmă este un jurnalist care a câștigat premii.

„Este diferența dintre o doamnă care nu a avut niciun fel de ezitare, ani de zile, să se bată pentru drepturile românilor, pentru România, nu a avut nicio ezitare, teamă, să arate abuzurile din această țară. Este un jurnalist de excepție, este un jurnalist care a câștigat premii”, a declarat Liviu Dragnea, despre jurnalista Carmen Avram, a doua poziție pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare.

„Pe de altă parte, avem un măscărici. Și aici intră tot.”, a declarat Liviu Dragnea, referitor la Rareș Bogdan.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat, luni seară la România TV, inițiativa de referendum a președintelui Klaus Iohannis, spunând că este „o păcăleală”.

„Temele în sine de la referendum nu sunt de respins, noi nu am fost niciodată împotriva luptei anticorupție, PSD nu a fost niciodată împotriva instituțiilor statului. Noi am sprijin legislativ, bugetar instituțiilor respective. Am alocat și instanțelor, și salariilor judecătorilor”, a declarat Liviu Drgnea.

El a adăugat că spera ca magistrații din România să devină independenți și să nu se mai teamă.

„Referendumul e o păcăleală, caută un prilej disperat să participe la campania pentru referendum. O să aibă o problemă cu USR și cu Cioloș, că Cioloș a dat OUG pe Codul penal și au spus că dacă vor veni la guvernare dau OUG care să modifice legile justiției. Eu nu știu cum o să voteze oamenii ăștia la referendum și cum o să-l susțină.”, a adăugat Dragnea.

„Iohannis e mai rău și mai dușmănos decât Băsescu. N-am crezit că o să trăiesc să o spun pe asta. Băsescu avea momente de omenie, de dialog”

Cum arăta Lia Olguţa Vasilescu în tinereţe, la intrarea în politică! FOTO

Pagina 1 din 1