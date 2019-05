Posibile probleme în Justiție pentru Dragnea. Acuzațiile care cutremură mediul politic: „SRI face presiuni la Parchetul General să mi se facă alt dosar!”

Liderul PSD, Liviu Dragnea, acuză SRI că face presiuni la Parchetul General pentru deschiderea unui nou dosar pe numele acestuia.





Liviu Dragnea a venit cu noi lămuriri în problema referendumului, după ce mai mulți lideri PSD au declarat, în ultimele zile, că nu susţin referendumul şi nu vor vota. Aflat în vizită electorală în Dolj, liderul social-democrat a infirmat scenariul boicotului. PSD nu boicotează referendumul, este o minciună. Liderul social-democrat a invocat chiar un scenariu potrivit căruia SRI şi SIE ar unelti împotriva sa.

„De unde aţi scos-o cu boicotul partidului, domnişoară? Este o minciună. PSD a spus în permanenţă că noi susţinem întrebările de la referendum. Cu referendumul au probleme Iohannis, pe de o parte, că habar nu are de întrebările pe care le-a pus pentru că nici nu l-a interesat, iar pe de altă parte USR-ul şi PNL-ul pentru că ei, dacă vor veni la guvernare, vor să modifice prin ordonanţă de urgenţă legile justiţiei. Deci, ei sunt cei mincinoşi în referendum, noi susţinem aceste întrebări. Nu-l boicotăm, dimpotrivă, susţinem prezenţa la referendum.”, a afirmat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a afirmat că Serviciul Român de Informaţii ar fi făcut o sesizare la Parchetul General legat de un eventual boicot.

„SRI a făcut sesizare la Parchetul General că eu am de gând să boicotez lumea să vină la referendum ca să-mi mai facă un dosar penal. Deci eu, despre referendum nu mai vreau să vorbesc absolut nimic. Când am îndemnat lumea să vină la vot în 2012, m-au condamnat ăştia. În lege scrie că dacă împiedici sub orice formă sau boicotezi lumea să vină la referendum este infracţiune. Nu s-a sesizat nimeni că la referendumul pentru familiei USR-ul şi nu numai a boicotat şi a îndemnat lumea să nu vină la vot. Fiecare om să meargă şi să voteze aşa cum îl îndeamnă conştiinţa şi să hotărască el dacă votează sau nu.”, a mai spus Dragnea.

