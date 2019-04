Ruptură între Dragnea şi Dăncilă? Mesajul de ultimă oră al liderului PSD este clar. Breaking news

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a făcut miercuri, la Parlament, o serie precizări cu privire la tensiunile dintre Administrația Prezidențială și Guvern, în contextul remanierii guvernamentale. În acest context, Dragnea a subliniat şi care este noua misiune pe care o are premierul Viorica Dăncilă.





Liviu Dragnea l-a acuzat pe Klaus Iohannis că nu respectă Constituția și că pentru el nicio soluție nu este bună. Pe lângă asta, șeful social-democraților susține că în Parlament PSD încă deține o majoritate sigură și că nu există șanse să pice Guvernul. Pe lângă asta, Liviu Dragnea a mai punctat că i-a comunicat premierului Viorica Dăncilă să decidă dacă se merge cu interimatul pe 45 de zile sau va apela la cealaltă variantă.

„Cu Iohannis la Cotroceni nicio soluție nu poate fi bună, pentru că nu te mai poți baza că respectă Constituția, legislația și cutumele. Noi am prezentat doamnei prim-ministru că avem majoritatea în Parlament, acum suntem cu interimari și o să vedem ce o să facem. Cătălin Radulesscu nu este în Parlament, i-aș sugera să se ocupe de campanie și de ce se întâmplă în județul Argeș.

Am auzit multe tâmpenii în ultimele zile, din păcate și de la oameni despre care credeam că mai întâi se consultă cu specialiști și de abia după formulează un punct de vedere.

Azi am avut 180, 181 de voturi + 12 voturi pe care le avem în plus la Senat. La orice vot în plen noi putem avea 260, 265 de voturi, deci nu e problemă cu majoritatea.

Dacă un prim-ministrul vine în Parlament pentru a face o remaniere, acela este un proiect de hotărâre. Vine și spune parlamentului că vrea să schimbe structura. parlamentul poate să fie de acord și propunerea merge la Cotroceni. dacă refuză, funcționează cu structura respectivă. Nu pică Guvernul în niciun fel de situație. Am avut o discuție luni, în Coaliție, cu domnul Tăriceanu și cu doamna premier, i-am prezentat doamnei Dăncilă care este majoritatea în Parlament, pe care noi am ținut-o, și am stabilit cu ea să hotărască ea: merge pe remaniere sau vine cu o propunere în Parlament

După ziua de ieri, când Iohannis a ieșit și a spus că nu e de acord cu ținută unora, nu mai era timp să venim la procedurile parlamentare, pentru votul de azi. După Sărbători, doamna premier va decide dacă se merge cu interimatul pe 45 de zile sau se apelează la cealaltă variantă”, a declarat Dragnea

Afirmațiile lui Liviu Dragnea au fost făcute în contextul în care ieri Președintele Klaus Iohannis a declaratcă cele trei propuneri de înlocuire a miniștrilor demisionari i se par „neavenite” și în consecință le va respinge. El a adăugat că a avut o discuție telefonică cu premierul Viorica Dăncilă în care i-a spus să vină cu alte propuneri.

Propunerile ințiale transmise de Viorica Dănclă au fost următoarele: Eugen Nicolicea pentru Ministerul Justiției, Oana Florea pentru Ministerul fondurilor Europene şi Tit Liviu Brăiloiu pentru ministerul Românilor de Pretutindeni. După refuzul lui Klaus Iohannis, Guvernul a transmise alte propuneri, dar pentru interimat după cum urmează: Eugen Teodorovici - ministerul Fondurilor Europene, Ștefan Radu Oprea - Ministerul pentru Românii de Pretudindeni, iar Ana Birchall a preluat portofoliul de la Ministerul Justiției.

