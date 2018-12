Câți BANI încasează DRAGNEA LUNAR. PONTA a dezvăluit SUMELE COLOSALE care îi intră în BUZUNAR șefului PSD

Victor Ponta, liderul Pro România, a dezvăluit ce sume de bani colosale încasează partidul lui Liviu Dragnea, PSD, pentru funcționarea sa lunară.





Liderul Pro România Victor Ponta s-a dezlănțuit la adresa PSD, care primește o subvenție din partea AEP de 35 de milioane de lei lunar.

„În perioada când eram șeful PSD și prim ministru n-am avut aceste sume, pentru că n-am considerat că este corect să iei atâția bani de la bugetul de stat pentru funcționarea partidului. Cred că am avut dreptate atunci. Sigur, în 2018, sunt oameni care gândesc altfel și care confundă bugetul de stat cu bugetul de partid și atunci 35 de milioane pe lună cred că li se pare chiar prea puțin. (...) A, și vreau să spun ce mare opoziție face PNL, care încasează doar vreo 16 milioane. Ca să înțelegeți de ce nu avem opoziție în România”, a spus Ponta, duminică, într-o conferință de presă.

Victor Ponta a anunţat că va propune ca timp de un an partidele să nu mai primească subvenţii de la bugetul de stat, iar banii să meargă la bugetul de pensii.

„Vom face un amendament ca un an de zile sa nu se platească aceste subvenţii. Ioana Petrescu (n.r. - fostul ministru de Finanţe) mi-a spus că toţi beneficiarii de pensie minimă de 540 de lei pot primi pensie dublă. Sunt 300.000 de beneficiari cărora le putem dubla pensiile doar dacă un an de zile nu mai primesc partidele politice aceste subvenţii, Cred că un an de zile de solidaritate a PSD şi PNL cu pensionarii din Romînia ar fi un gest apreciat”, a mai spus Ponta.

