DOCUMENTELE cu privire la MITINGUL din 10 august au fost DECLASIFICATE. Ce ȘTIA DRAGNEA. Detalii EXPLOZIVE

Ies la iveală noi detalii cu privire la mitingul din 10 august. Conform ultimelor informații, se pare că șapte din cele opt documente referitoare la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei au fost declasificate, printer acestea regăsinde-se și raportul referitor la intervenția forțelor de ordine pentru reprimarea manifestației, potrivit unor surse din Ministerul de Interne.





Conform acestora, cu patru zile înainte de protest, liderul PSD, Liviu Dragnea a avut scenariul diversiunilor. Ba mai mult, un exemplar ar fi ajuns și la o televiziune afiliată PSD, spun surse din Jandarmerie. Cel care ar fi ținut legătura cu toate entitățile implicate ar fi fostul un SPP-ist al lui Dragnea, care a ajuns ulterior să fie numit secretar de stat, scrie de Revista 22.

Potrivit unor surse consultate de G4Media.ro, SPP-istul este Adrian Mlădinoiu. Acesta este un apropiat al lui Liviu Dragnea pentru care a fost un fel de agent de pază şi şofer al şefului PSD. Ba mai mult, în urmă cu doi trei ani, acesta îl însoțea pe Dragnea la termenele proceselor de la Curtea Supremă. De altfel, Mlădinoiu este un fost ofițer al Serviciului de Paza și Protecție, așa cum reiese din CV-ul său. Mai mult, Mlădinoiu a fost şi partener de afaceri cu fiul lui Dragnea, Ştefan Valentin. Cei doi au fost asociați în firma Pantofi Lux Ștefan, unde printre acţionari erau atât actualul secretar de stat, cât şi Ferma Salcia, ferma de porci deţinută pănă în acest an de fiul liderului PSD.

Pe 14 septembrie, Liviu Dragnea a fost audiat la Parchetul General în calitate de martor în dosarul violențelor de la mitingul din 10 august.

Dragnea a declarat la ieșirea din Parchet că a fost întrebat de procurori dacă are elementele de sprijin în ce privește acuzația de lovitură de stat, precizând că „Tot ce am avut de spus am spus în fața procurorilor ca martor”.

”Eu nu am primit informări nici de la SRI, nici de la ministerul de interne, nici de la nimeni”, a precizat liderul PSD.

În dimineața zile în care Dragnea a fost audiat, înainte ca liderul PSD să ajungă în fața procurorilor, doi inspectori de la Inspecția Judiciară au descins la secția Parchetelor Militare din cadrul Pachetului General, solicitând procurorilor tot dosarul penal care vizează violențele comise de jandarmi împotriva manifestanților la mitingul din 10 august.

„Pretextul a fost să-l audieze pe procurorul Corbu și să ia actele din dosarul violențelor din 10 august făcut de procurorul Bogdan Pârlog ca să-i verifice activitatea, însă inspectorii de la IJ au luat la studiat tot dosarul. Nu doar li s-au comunicat actele procurorului Pârlog, dar li s-a predat tot dosarul să-l vadă câteva ore. Insistau sa li se pună la dispoziție toate documentele, să vadă unde s-a ajuns cu ancheta. Vizita a fost una neanunțată. Așa că au putut să-l liniștească cât de cât pe Dragnea. înainte de audierea lui la Parchet”, au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul Inspecției Judiciare.

