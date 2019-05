George Maior, acuzat că are alt scop în SUA. Nu ar fi lucrat ca ambasador al României în America

Liviu Dragnea, despre George Maior: „Nu a lucrat acolo ca ambasador, ci ca un instrument pentru el și pentru Iohannis, din când în când”.





Liviu Dragnea susține că președintele României nu ar fi trebuit să îl trimită pe George Maior în SUA, ca ambasador, acuzând că fostul șef al SRI nu a lucrat in interesul țării, ci in interes personal.

„Daca Iohannis s-a hotarat sa se supere pe Maior, il va rechema, daca il va tine in brate in continuare, il va pastra. Maior nu a lucrat acolo ca ambasador, ci ca un instrument pentru el și pentru Iohannis, din când în când. Iohannis nu trebuia sa-l trimita, stia si când l-a trimis pe Maior, nu a aflat acum. Stia si l-a trimis. Nu am asteptari de la el”, a spus Liviu Dragnea la Antena 3. Klaus Iohannis urmează să ia o decizia privind rechemarea lui George Maior in România. Președintele României nu s-a pronuntar referitor la cererea ministrului de Externe in acest sens, insa a precizat, referitor la legatura SRI-ANI, că a fost deranjat in 2014 când a fost vizat de ANI.

