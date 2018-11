Dragnea, REACȚIE ACIDĂ în subiectul legii offshore: „Să facă un nou proiect doar cu o virgulă”

Liviu Dragnea răspuns luni solicitării Opoziției de a corecta eroarea privind virgula din proiectul legii offshore, spunând că acest lucru nu este posibil, întrucât legea a fost deja promulgată.





Liberalii au acuzat că din legea offshore lipsește o virgulă, care ar putea schimba sistemul de impozitare.

Președintele Camerei Deputaților a precizat că eroarea poate astfel fi remediată doar printr-un nou proiect legislativ.

„Adevărul că noi în fiecare zi facem istorie aici, în Parlament. Astăzi s-a discutat o jumătate de oră despre teoria virgulei. Dacă cineva dorește să modifice o lege deja promulgată exisă calea inițiativei parlamentare, singura cale regulamentară legală sau constituțională. Biroul Permanent al Camerei (Deputaților - n.r.) nu poate să modifice în ședința de Birou Permanent o lege deja promulgată. Noi avem decretul de promulgare pe masă, în Biroul Permanent”, a precizat Liviu Dragnea.

Șeful PSD a mai spus ironic că cine dorește modificarea legii, poate face un nou proiect „doar cu o virgulă”

”Cine vrea să modifice legea poate să facă un proiect doar cu o virgulă, trece prin procedurile parlamentare și se aprobă sau nu”, a declarat Dragnea.

Liberalii au susţinut că din legea offshore lipseşte o virgulă, care ar putea influenţa sistemul de impozitare.

Astfel, liberalii au solicitat, în şedinţa Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, introducerea în legea offshore a unei virgule, în lipsa căreia s-a putea interpreta că firmele nu mai plătesc impozitul pe venit suplimentar.

„Am solicit o îndreptare de eroare materială în textul publicat pe site (textul legii offshore trimis la promulgare - n.r.), eu de două săptămâni solicit asta, am solicitat Secretariatului General mai întâi şi săptămâna trecută Biroului Permanent, în articolul 18, care este amendamentul PNL cu privire la stabilitatea şi predictibilitatea legii, prin care noi am înţeles că regimul fiscal să rămână acelaşi pentru acordurile existente pe toată perioada acordului, acel impozit pe venit suplimentar. Eroarea a apărut la finalul articolului 18, între <acorduri> şi <existente la data intrării în vigoare a legii> trebuie pusă o virgulă, pentru că dacă nu punem acea virgulă se înţelege că este vorba de acordurile existente la data intrării în vigoare a legii, or nu asta am dorit să spunem. Este vorba de redevenţă şi regimul fiscal din acorduri existent la data intrării în vigoare a legii”, a declarat deputatul PNL Virgil Popescu, potrivit Mediafax.ro.

Legea offshore a fost votată de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional. Legea reglementează condiţiile în care se vor realiza exploatările de gaze din Marea Neagră. Astfel, investitorii sunt obligaţi să tranzacţioneze 50% din gaze pe bursa din România, iar 25% din angajaţi trebuie să fie români.

