LOVITURĂ pentru DRAGNEA! IOHANNIS refuză să semneze: „Nu am de gând să avem discuții”

Președintele Klaus Iohannis a declarat că își va respecta decizia de a nu semna schimbările de miniștri înainte de 1 Decembrie.





„Așa cum am spus, după sărbătorile de 1 Decembrie. Nu am de gând să avem discuții pe aceste teme de remanieri și diferenduri pe care le au unii cu alții. În niciun fel nu blochez Guvernul. Guvernul mi-a făcut o solicitare și am răspuns. Dacă ei se grăbesc, eu sunt în termen rezonabil de răspuns. Cei de la CCR nu au ce să spună aici. Guvernul nu este deloc blocat, nu lucrează pentru că au alte treburi probabil. Guvernul este complet şi, cum am mai spus, le doresc să-şi facă treaba”, a declarat Klaus Iohannis.

Reacția vine după ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că se analizează o posibilă sesizare la CCR pe acest subiect.

„„Am discutat situația în care ne aflăm în urma refuzului președintelui Iohannis de a elibera din funcție doi miniștri și de a numi în funcție două persoane propuse de doamna premier și subiectul al doilea, legat de MCV.

În legătură cu primul subiect, i s-a solicitat ministrului Toader ca, până la sfârșitul săptămânii, să întocmească un draft pentru o posibilă sesizare la CCR cu privire la un conflict juridic de natură constituțională în cazul în care și după 1 decembrie președintele va refuza să-și îndeplinească atributele constituționale și să ia act de solicitările premierului. În funcție de ce va face președintele Iohannis, luni, într-o discuție în coaliție, vom hotărî calea de urmat. Nu putem sta la nesfârșit cu un guvern în care președintele vrea să se implice fără să aibă competență constituțională.”, a declarat Liviu Dragnea.

