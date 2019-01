DRAGNEA îi felicită pe români din MALDIVE

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis un mesaj de Revelion. El afirmă că: „Jocurile politice meschine nu mai au loc în anul ce va să vină”





„Ne pregătim să începem împreună al treilea an de când redăm naţiunii române demnitatea şi încrederea într-o viaţă mai bună. Am spus acum doi ani tuturor să îndrăznească să creadă în România, că un guvern cu adevărat românesc, prin scopuri şi voinţă, le poate face o viaţă mai bună şi se vede acest lucru! Am realizat multe în ultimul an şi continuăm să clădim împreună o ţară a normalităţii. Jocurile politice meschine pe care unii încă le practică nu mai au loc în anul ce va să vină. Miza este, de fapt, România, viitorul acestei ţări, resursele naturale ale României, potenţialul uriaş de dezvoltare pe care îl are această ţară, rolul major pe care-l poate juca România în regiune şi în Europa şi nu numai. (…) La mulți ani români oriunde v-ați afla!”, a scris pe Facebook Liviu Dragnea, care se află în vacanță, împreună cu iubita sa, în Maldive. Pe trei ianuarie, el este citat la DNA.

