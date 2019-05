Dragnea regretă problemele avute cu primarul general al Capitalei. Amănunte despre oamenii care au manipulat-o pe Gabriela Firea: „A fost încărcată negativ!”

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat că neînțelegerile dintre acesta și Gabriela Firea au avut drept cauză lipsa comunicării eficiente. În aceste momente, cei doi au îngropat securea războiului.





Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că a greșit în relația cu Gabriela Firea pentru că nu a comunicat suficient cu primarul general al Capitalei. Din câte se pare, cei doi au reluat relația și comunică foarte bine.

„Cred că Gabi Firea și aici cred că am greșit eu, cred că nu am comunicat suficient cu ea. Cred că Gabi Firea a fost încărcată negativ de tot felul de oameni care îi spuneau că nu are sprijinul Guvernului. Acum comunicăm mai des și este mult mai bine.”, a spus Liviu Dragnea, la România TV.

În urmă cu câteva săpătmâni, Gabriela Firea a oferit detalii despre episodul împăcării sale cu liderul PSD, Liviu Dragnea. De unde a pornit totul și cine a avut inițiativa?

„În perioada de spitalizare au fost mesaje de încurajare și de la colegi din politică: domnul Tăriceanu, doamna Dăncilă, domnul Dragnea. Mi se pare omenesc până la urmă, indiferent ce s-a întâmplat între noi. Am răspuns atât cât am putut. În acea perioada au avut loc primele discuții. După externare, în perioada de concediu medical, a avut loc o discuție telefonică în care s-a manifestat interesul de a reporni relația dintre Primăria Capitalei și Guvern și chiar Parlament. Nu poți să refuzi așa ceva.

M-am gândit, am reflectat, m-am sfătuit și cu familia. S-a spus că ne-am certat, ne-am împăcat, parcă am fi fost logodnici. Nici domnul Dragnea nu mă ia acasă, pentru că este cu Irina, nici eu nu-l iau acasă, pentru că sunt foarte căsătorită. Mi-am pus întrebarea: De ce să sufere bucureștenii? Unele lucruri care s-au spus nu pot fi șterse, dar acum este important, dacă domnia sa poate și vrea, să alegem din ce a rămas din această relație și să înnodăm dialogul, în primul rând instituțional.

În această perioadă s-a lucrat în echipe mixte între ministere și Primăria Capitalei. Am stabilit într-o convorbire telefonică câteva proiecte prioritare”, a afirmat Firea

