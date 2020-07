„Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanță de urgență pe justiție! Și nu am avut niciodată vreo inițiativă pro-amnistie și pro-grațiere!

Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce știam sigur că e rău pentru țară”, scrie Vorica Dăncilă, pe rețele sociale.

„Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei și grațierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct și indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins.

Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri și-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra. Probabil că domnul Dragnea n-a înțeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Am ținut să onorez funcția și să-mi fac datoria față de români”, mai spune fostul prezidențiabil PSD.

În interviul acordat Ancăi Alexandrescu, Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, a mărturisit că a fost foarte nervos după ce Viorica Dăncilă, în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale, spunea presei că nu ar semna o cerere de grațiere pentru fostul ei șef.

Ba mai mult, fostul lider al PSD a declarat că Dăncilă ar fi avut, de fapt, inițiativa unei ordonanțe pentru amnistie și grațiere când era prim-ministru.

„Ce m-a deranjat foarte mult: doamna Viorica Dăncilă se trezea foarte des vorbind despre faptul că nu mă va grația, una-două nu-l voi grația. Chiar eram foarte nervos și voiam să îi spun: doamna candidat, nu mai vorbi despre faptul că n-o să mă grațiezi pentru că eu nu o să scriu o cerere de grațiere pentru că eu sunt aici nevinovat”, a susținut Dragnea.

„Despre amnistie și grațire: prima discuție cu doamna Dăncilă am avut-o în februarie 2018 pe Valea Prahovei, eram acolo cu familiile, tocmai se însera, era zăpadă, și mi-a zis: domnule președinte, să ieșim afară să vă zic ceva. Mi-a zis că e hotărâtă să dea amnistie. Am zis bine. Ea a zis că vrea să dea acea ordonanță de amnistie. I-am zis: Viorica, sunt deciziile tale, dar reține că eu nu-ți cer, nu fac presiuni, deci nu se poate vorbi despre presiune. Peste câteva luni venea și îmi spunea: nu mai vreau să dau amnistie, peste alte câteva luni venea și spunea: vreau să dau amnistie„ a susținut Dragnea.