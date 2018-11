DRAGNEA e în CORZI! Solicitare de ULTIMĂ ORĂ a procurorilor. Informații BOMBĂ ies la iveală, într-un DOSAR cu greutate

Informații incendiare ies la iveală despre Liviu Dragnea. Șeful PSD a fost student la o facultate fantomă, care nu era acreditată.





Mai exact, Liviu Dragnea a studiat contabilitate la o universitate din Alexandria.

Liviu Dragnea este martor într-un dosar în care este implicată o facultate din Alexandria. Instituția ţinea cursuri, elibera foi matricole, adeverinţe, certificate şi diplome, deşi nu era acreditată.

Unul dintre studenții la această facultate a fost și șeful PSD.

Acum, procurorii cer anularea situației școlare ale lui Liviu Dragnea.

Anchetatorii au cer anularea tuturor actelor emise de universitate în perioada 1999-2001. Liviu Dragnea a studiat contabilitatea în perioada 1999 - 2002, iar Universitatea a fost înfiinţată, prin hotărâre de guvern, oficial în 2000 şi prima promoţie de studenţi cu acte în regulă a fost cea din 2001, scrie Digi24.ro.

Următorul termen în instanţă este stabilit pe 20 noiembrie.

Totul a ieșit la iveală, după ce procurorii au efectuat percheziții într-un dosar care-l viza pe fostul rector al universităților "Alexandru Ghica" și Europa Ecor, Mînă-Silviu Dobronauteanu.

Profesorul a fost condamnat în cazul ce a cutremurat lumea universitară în anul 2011. Ancheta arăta că Dobronăuțeanu „în mod direct, sau alte persoane din dispoziția acestuia, au falsificat mii de înscrisuri în vederea susținerii de către un număr de aproximativ 2.039 de studenți a examenelor de licență în cadrul a 14 universități".

Liviu Dragnea a fost audiat că martor la DNA în acest caz în anul 2010. Ulterior, dosarul a fost declinat la Parchetul Judecătoriei Sectorului 4. Politicianul a confirmat procurorilor că s-a înscris la această facultate, la profilul contabil și că în sesiune s-a prezentat la toate examenele.

"Dupa incheierea ultimului an de studii, nu am sustinut examenul de licenta deoarece scopul meu fusese atins, respectiv acumularea de cunostinte, si personal nu aveam nevoie de nicio diploma in domeniul de specializare", a precizat Dragnea.

