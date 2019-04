Dragnea i-a pregătit o surpriză de proporții lui Iohannis. Liderul PSD, anunț în toiul nopții. „Va fi una plăcută”

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost invitat, joi seară, la Antena 3, unde a discutat, printre altele, referendumul pe justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis, relația cu Tudorel Toader, și înghețarea relațiilor de către PES.





Despre consultările de la Cotroceni

- Am anunțat că PSD va fi prezent acolo. Vor fi prezente trei persoane. Domnul Nicolicea și încă două persoane. Cred că or să fie trei persoane care o să îi placă foarte mult.

- La referendum? Cred că da. Depinde de întrebări și ce se întâmplă până atunci. Temele lansate până acum sunt generoase, cu care toată lumea de bună credință e de acord. Mulți se întreabă de ce se mai cheltuie zeci de milioane de euro cu referendumul ăsta? Tot ei spun că Iohannis face acest referendum pentru a se amesteca și ei în campania asta.

- I-am văzut pe cei de la USR - PLUS că susțin și ei să nu se dea ordonanțe de modificare a codurilor penale. Cioloș a modificat prin ordonanță sute de articole de coduri penale

Despre anunțul PES

- Am văzut și așa-ziși colegi ai mei de la PES, cu mușchii foarte încordați, ne spuneau că îngheață relațiile cu PSD. Noi nici nu avem în statut așa ceva. În statutul PES nu există. Pentru o ordonanță care nu există, să înțelegem. Nu au putut să spunâ până acum, și au fost discuții, „domne, avem următoarele solicitări punctuale să se modifice aia, se modifice aia”

- Foarte mulți colegi de-ai mei, din Parlamentul European și care mai au cunoștințe în Paralemtnul European spun că după ce PPE a luat decizia cu FIDESZ, s-au făcut presiuni ca și PES să ia măsuri și au ales PSD-ul, ca să echilibreze.

- Noi vorbim de valori democratice și nu zici nimic când procurorul general al unei țări are un asemenea trecut

Despre programul de guvernare

- Le-am spus din 2016, inclusiv celor care au fugit din partid, că vor fi niște costuri foarte mari. Programul nostru de guvernare va deranja niște interese uriașe, de zeci de miliarde de euro făcuți în această țară în ultimii 30 de ani

- Le-am spus că o să fie deranj foarte mare când vom cere aceeași calitate a produselor. De ce la noi să fie produse de o calitate proastă

- Le-am spus că va începe o campanie de demonizare a mea ultraprofesionistă, făcută cum nu a mai fost împotriva nimănui, pentru că sunt interese.

- Cred că România merită mai mult respect. Noi suntem puși la colț, pentru niște ordonanțe care nu există, pentru niște motive pe care nu le explică nimeni.

Despre legile justiției

- Aici ne-a ajutat și domnul Toader, ne-a ajutat și guvernul. PSD-ul a plătit un cost mare pe care acum trebuie să îl recuperăm pentru că s-a vorbit de niște ordonanțe timp de trei luni care nu s-au dat.

- Tudorel Toader nu mai are susținerea pe care o avea

Despre ordonanțele pe Justiție și relația cu Tudorel Toader

Aici ne-a ajutat și domnul Toader, și Guvernul. PSD riscă să plătească un cost mare pentru că s-a vorbit de niște ordonanțe că s-ar da. Și s-a vorbit peste tot, după aceea vine și spune că nu se pot da ordonanțe. Păi de ce n-ai ieșit, frate, și ai spus asta în ianuarie? A fost un plan, o coincidență, nu știu...

Nu am timp să stau zile întregi să mă gândesc, sunt colegi care spun că nu a fost nicio intenție. O fi așa sau nu, habar n-am. S-a greșit când Parlamentul nu a continuat procedura. Acum subiectul era închis. Nu mai era această zarvă pentru nimic. Nu pot să mă prefac, conduc cel mai mare partid din România. Acest partid a mărit veniturile așa cum am promis în campania electorală. Sigur că mă doare ca în loc să avem posibilitatea să spunem în fiecare zi că ce am spus asta am făcut, trebuie să vorbesc despre ordonanțe și Toader.

Nu pot să spun că domnul Toader mai are parte de susținerea pe care a avut-o. Există această supărare mare. Asta e cea mai mare supărare. Atâta scandal, țipă și ăia de la Bruxelles, țipă și aștia din România. Pentru ce? Îl respect foarte mult pe Toader, dar a greșit foarte mult.

- N-a existat cvorum la moțiunea în privința lui Tudorel pentru că majoritatea colegilor erau plecați. Toți parlamentarii sunt implicați la nivel județean în proiecte.

