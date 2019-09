Bunăstarea lor se poate vedea cel mai bine la unul din sediile partidelor, când au ședință. Zeci de limuzine de lux, unele cu șofer, îi așteaptă pe politicieni.

Oficial, după cum arată declarațiile de avere, parlamentarii PSD nu se scaldă în bani și nu sunt nici mari latifundiari. Nu la nivelul la care s-ar crede, că nu sunt nici săraci lipiți.

Liviu Dragnea, fost președinte PSD și șef al Camerei Deputaților a fost condamnat în 27 mai, la o zi după marele eșec la euroalegeri, la 3 ani și 6 luni de închisoare. A pierdut toate funcțiile și privilegiile. Cu toate acestea, Dragnea și-a completat și depus declarația de avere pentru 2018 în luna iunie, probabil prin avocat sau intermediari.

În ciuda faptului că locuia în București, unde se spunea că are chiar mai multe apartamente, Dragnea deține, oficial, un apartament de 80 de mp în Turnu Măgurele. Tot acolo are și un teren intravilan de 2.913 mp, dar și un spațiu comercial de 1500 de mp.

Dragnea circula în văzul lumii cu o Skoda, trecută și în declarația de avere, dar mai are un BMW X5.

Bijuterii și opere de artă nu are, iar în contul bancar adunase 184.988 lei.

Deși a avut venituri doar de la Camera Deputaților, de 153.384 de lei, a fost foarte generos. A împrumutat Hotel Turris din Turnu Măgurele cu 80.710 euro și cu 460.110 lei.

Marcel Ciolacu, succesorul lui Dragnea la Camera Deputaților, este la al doilea mandat de parlamentar.

Are, împreună cu soția, două terenuri intravilane în Buzău de 387 mp și de 61,79 mp. Tot în Buzău deține două case de 281,51 mp, respectiv 43,04 mp.

Marcel Ciolacu nu are nici mașini, nici bijuterii, iar conturile bancare sunt modeste: unul de 35.334 lei și altul de 20.000 euro.

Pe lângă indemnizația de deputat, de 129.870 lei, a câștigat 10.705 lei ca vicepremier fără portofoliu în Guvernul Tudose.

Florin Iordache, este un pesedist cu ștate vechi de plată în Parlament, dar și un politician extrem de controversat. I se trage din perioada în care a fost ministru al Justiției, apoi președinte al Comisiei care i-a purtat numele. În această legislatură este deputat de Olt. În afară de o vilă de imensă de 238 de mp, pe care o are în coproprietate cu soția, mai deține un teren intravilan de 450 de mp în Bragadiru.

Are două mașini, un Volkswagen Golf 1200 și o Toyota-C-HR.

Nu a investit în bijuterii, dar nici nu s-a lăsat pe seama băncilor, nu are niciun cont bancar. Trăiește doar din salariul de deputat.

Eugen Nicolicea este unul dintre cei mai vechi parlamentari, a fost ales prima dată în 1992.

Are un teren intravilan în București de 417,77 mp și o vilă de 135,27 mp;. Soția acestuia a moștenit un apartament de 68 mp și a cumpărat o garsonieră de 27,8 mp, ambele în București

Deține trei mașini și o barcă cu motor.

Bijuterii nu are, dar în ceea ce privește economiile, nu a pus toate ouăle în același coș. A deschis mai multe conturi bancare în care are sume mici.

Pe lângă salariul de deputat a obținut 26.164 lei din dividente și 74.184 lei din pensie.

Lia Olguţa Vasilescu nu a făcut niciodată un secret din averea sa, mai ales după nunta cu Claudiu Manda, ocazie cu care și-a sporit avuția. Însă, aceste sume vor apărea în declarația pe care o va depune anul viitor.

Strașnica deputată, fost ministru al Muncii și mare lideră PSD în epoca Dragnea, nu prea are nimic, noroc cu soțul, Claudiu Manda, care a venit cu zestrea: 2 terenuri intravilane de 1.375 mp și de 364 mp, o casă de vacanță de 84 mp, un apartament de 66 mp și o vilă de 224,89 mp.

Și la transport, deputata s-a bazat tot pe soț, care are un Mercedes Benz destul de nou.

În schimb, focoasa olteancă s-a orientat către bijuterii. Are un ceas de mână de 33.000 lei și alte podoabe de 10.000 euro. De asemenea, și-a pus economiile în conturi bancare, nu mari, dar suficiente.

A câștigat 141.153 ca ministru al Muncii și 13.814 indemnizația de deputat.

Cătălin Rădulescu, deputatul care și-a câștigat porecla de „Mitralieră”, a fost o perioadă scurtă în Parlament imediat după Revoluție, până în 1992. A revenit din 2012, tot deputat de Argeș. Și-a câștigat notorietatea din cauza tonalității, dar și a expresiilor folosite în discursurile lui.

Deține 9 terenuri intravilane și extravilane care însumează 345.963 mp. Are un apartament de 120 de mp în Pitești. Deși spune că nu are mașină, deține trei garaje.

Are un stilou din aur și alte câteva bijuterii în valoare de 5.000 de euro. În conturile bancare a strâns 65.762 lei.

Are un venit de 125.376 lei salariu de deputat plus indemnizație de la Casa de Pensii Argeș de 21.816 lei.

Doina Pană este cunoscută drept ministrul care s-a luptat pentru pădurile din România, autoare a Codului Silvic și alte legi care stopează exploatarea necontrolată a lemnului. Dascăl de profesie, Pană a intrat în Parlament în 2012.

Are un teren intravilan de 1.500 mp, un apartament de 53,69 mp în Bistrița și o casă de vacanță în Bistrița-Bârgăului de 100 mp. Mai are un apartament de 30 mp în Cluj-Napoca pe care îl închiriază.

Are o mașină Skoda Octavia, dar nu deține bijuterii.

Venit anual: 111.533 lei, salariul de deputat, și 14.004 lei din funcția de ministru, la care se adaugă o chirie 7.332 a apartamentului și 28.317 lei pensie pentru limita de vârstă și 11.969 lei obținuți dintr-o asigurare de viață.

Liviu Pleşoianu, rebelul partidului, care a cutezat să se ridice și împotriva lui Dragnea și împotriva Vioricăi Dăncilă, este la primul mandat, a nimerit întâmplător în politică și e posibil să nu mai fie tentat să defileze sub culorile social-democrate.

Împreună cu soția sa deține un intravilan de 1.361 mp și o casă de vacanță de 118,82 mp în județul Argeș. Are o mașină veche, dar nu a investit în bijuterii și nici nu a depus bani la bănci. A obținut venituri doar din salariul de deputat.

Te-ar putea interesa și: