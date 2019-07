Emisiunea „DRAG DE MAREA MEA!” va fi o gură de aer proaspăt, din inima litoralului românesc, cu surprize, noutăți şi jocurile venite direct din mijlocul atmosferei de vacanță. Pentru fanii săi, Fuego a pregătit premiere muzicale estivale care se vor auzi doar la TVR 2, în fiecare vineri, de la ora 17.45.

Va fi un show dinamic, o oră de bună dispoziție, cu momente inedite transmise direct de pe plajă. Nu vor lipsi muzica de calitate și voia bună, iar invitații vor fi prieteni dragi, pentru care artistul a pregătit provocări şi surprize inedite. Astfel, chiar şi de acasă, zilele de vară se vor transforma într-o distracție garantată.

“Mi-am zis că România n-are farmec, vara, fără mare. Deși nu sunt eu un fan al căldurii, mi-am propus, pentru cei care nu reușiți să ajungeți, să vin eu cu marea și voia bună în casele voastre. Zis și făcut! Alături de echipa mea, mergem la mal de mare și vă arătăm de ce ne este atât de drag de ea. Asta pentru că simt eu că o emisiune estivală este extrem de binevenită. Am pregătit muzică de calitate, nenumărate momente speciale, povești cu oamenii. Va fi un show dinamic, în care nu veți apuca să simțiți cum trec minutele. O mulțime de prieteni dragi mie vor fi aproape și vor cântă melodii cu aer de vacanță”, spune Paul Surugiu Fuego.

Plin de vervă şi într-o formă de zile mari, Fuego va fi sufletul petrecerii. Va merge în diverse locuri de pe plajă, va fi aproape de publicul său. În fiecare ediție ne vom întâlni cu artiști iubiți, care vă vor introduce în atmosfera specială a litoralului românesc.

„DRAG DE MAREA MEA! este pariul estival al lunii august, o lună de foc, o emisiune care va merge direct in sufletele voastre, cu bună dispoziție, muzică și veselie, arătându-vă că litoralul are viață, are energie și povești frumoase. Întotdeauna marea mi-a lăsat amintiri de colecție și a avut ecouri puternice în sufletul meu, tocmai de asta mi-e drag tare de ea! Nu ne ratați, pentru că pregătim momente surpriză, ediții de colecție, super atmosferă și facem și ziua mea, pe 23 august!”, a adăugat artistul.

Te-ar putea interesa și: