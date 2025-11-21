HAI România!

Dr Mădălina Buculei, SANADOR „Sănătatea și calitatea sunt principalele noastre obiective”

De-a lungul anilor, Spitalul Clinic SANADOR s-a impus ca un reper al inovației și al standardelor ridicate în sistemul medical românesc. Această poziție de lider nu este întâmplătoare - este rezultatul unei strategii clare, susținute de investiții constante în tehnologie, în extinderea infrastructurii și, bineînțeles, în oamenii care dau viață actului medical.

Cel mai nou proiect SANADOR vizează o extindere importantă a infrastructurii medicale, care va oferi pacienților acces la servicii și mai avansate și va consolida nivelul de performanță pentru care spitalul este deja cunoscut. Echipa Sanador a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru excelență în activitatea medicală” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”.

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro.

