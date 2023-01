Dovada că Putin se teme de un atac cu rachete asupra Moscovei. A desfășurat un amplu exercițiu pentru a testa sistemele de apărare

Ministerul rus al Apărării a anunțat că a desfășurat un amplu exercițiu care a simulat mai multe atacuri aerienie în zona Capitalei, transmite agenția RIA Novosti. Operațiunea a fost declarată un succes.

„A fost desfășurat un antrenament al brigăzii de rachete antiaeriene a forțelor de apărare în Regiunea Moscova. Au fost efectuate exerciții de respingere a unor atacuri aeriene asupra unor importante facilități militare, industriale și administrative. Când au fost detectate ținte care imitau aparate de zbor și rachete balistice, artileriștii au efectuat lansări electronice de rachete”, a anunțat ministerul rus al Apărării.

În cadrul execițiului a fost simulat și un atac asupra unei „coloane de tehnică de apărare aeriană“. Potrivit autorităților de la Moscova militarii ruși au reușit să respingă atacurile, iar exercițiul a fost declarat un succes. La această acțiune au participat 150 de militari, potrivit vestidinrusia. ro.

Acest exercițiu este încă o dovadă că Rusia se teme de un atac aerian. Oficialii de la Kremlin au luat măsuri de protecție suplimentare pentru capitala Moscova, dar și pentru reședința lui Vladimir Putin situată în apropiere de oraș, după ce ar fi primit informații potrivit cărora dronele ucrainene pot lovi orice țintă pe o distanță de 1.000 de kilometri de la locul de lansare.

Un sistem de apărare anti-aeriană a fost filmat, zilele trecute, la o distanță de aproximativ zece kilometri de reședința lui Vladimir Putin, de la Novo-Ogaryovo. Complexul prezidențial, Buncărul lui Putin, cum este numit, este protejat, de un sistem de tip Shell C1. Alte cinci sisteme de acest fel au fost observate, de altfel, și în diferite zone din Moscova.

Mai multe sisteme de apărare anti-aeriană a fost ridicate și pe acoperișurile clădirilor guvernamentale din Moscova, situate în zona centrală. Aceasta, deși Moscova se află departe de orice amenințare care ar putea veni dinspre Ucraina.

Expertul militar Alexander Kovalenko ceste de părere că instalarea sistemelor de apărarea aeriană pe acoperișurile clădirilor administrative din capitala Federației Ruse reprezintă o demonstrație de frică.

Another air defense system was installed in Muscovy – only 10 km to Putin’s residence

The video was allegedly filmed on January 6 near the village of Zarechye, Odintsovo District. Presumably, this is „Shell C1”.

As you can see, the “special operation” is going according to plan pic.twitter.com/MNCl4PnoxI

— M|§F|T 🇺🇸🇺🇦 (@am_misfit) January 20, 2023